W ramach trwającej do końca września kampanii, wzorem roku ubiegłego, dietetyk przygotuje przepisy kulinarne na dania zawierające składniki mleczne. Przepisom towarzyszyć będą informacje żywieniowe oraz porady kulinarne dietetyka. Przepisy będą udostępniane zarówno na przygotowanej w roku ubiegłym stronie głównej kampanii tj. www.mlecznakuchnia.pl jak też w mediach społecznościowych promujących stronę.

Ponadto, strona będzie promowana poprzez różnego rodzaju formaty reklamy internetowej obejmującej m.in. facebook ads, google ads, google display network, jak też reklamy w ramach usługi gmail i portalu youtube.

W roku ubiegłym same tylko posty na Facebooku i Instagramie promujące naszą kampanii trafiły do ok. 50 tys. użytkowników tych mediów. Wyświetleń reklam każdego rodzaju uzyskaliśmy łącznie ok. 1,15 mln, przy budżecie reklamowym wynoszącym zaledwie 17 998,44 PLN. W tym roku – ponieważ nie musieliśmy przeznaczać środków na budowę strony od nowa, zwiększyliśmy budżet reklamowy do ok. 30 tys. złotych, zatem liczymy na jeszcze lepsze wyniki

– mówi Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.