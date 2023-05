W ramach nowej kampanii serków śmietankowych Łaciatych wystartowała loteria pod hasłem: „Z Łaciatym wygrywasz to, co ważne w kuchni”. Na konsumentów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz vouchery na zakup sprzętu AGD.

Ruszyła loteria serków Łaciatych

Z Łaciatym wygrywasz to, co ważne w kuchni

Z początkiem maja na rynku pojawiły się nowe, loteryjne opakowania serków śmietankowych Łaciatych, jednak w grze udział będzie mógł wziąć każdy, kto zakupi dowolny wariant smakowy z tej kategorii.

Mechanizm loterii jest prosty. Wystarczy zachować paragon i zarejestrować go w zakładce „Loteria” na stronie www.laciatyija.pl. Do wygrania są trzy nagrody główne po 15 000 zł, 16 voucherów na zakup sprzętów AGD o wartości 2000 zł każdy, a ponadto nagrody natychmiastowe po 100 zł. Rejestracja do loterii trwa od 15.05 do 09.07. Szczegóły i regulamin gry dostępne są na stronie: https://loteria.laciatyija.pl.

– Poprzez kampanię marketingową „ŁaciaTy i Ja, i to co ważne” inspirujemy, podsuwamy niebanalne pomysły na potrawy z wykorzystaniem serków Łaciatych i podkreślamy ich szerokie zastosowanie w kuchni. Dzięki tegorocznej loterii zapraszamy konsumentów do wspólnej zabawy i dajemy im szansę na zdobycie wartościowych nagród – tłumaczy Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Kampania Mlekpolu

W ramach promocji loterii przygotowano spot reklamowy, który do 30 czerwca br. emitowany będzie w stacjach ogólnopolskich (TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat) i kanałach tematycznych. Loteria będzie również szeroko wspierana w Internecie, m.in. poprzez działania digital oraz współpracę z influencerami na Instagramie i TikToku.

Za realizację kampanii z ramienia SM Mlekpol odpowiedzialna jest Katarzyna Skrodzka, Brand Manager marki, strategię i kreacje opracowały zaś agencja Change Serviceplan oraz dom mediowy Media Republic.

