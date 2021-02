Rynek chiński otwarty na kolejne produkty mleczne z Polski

Szef MRiRW podpisał dokumenty dot. eksportu m.in. mąki do Chin

- Na taki krok czekaliśmy kilka lat, to niezwykle ważne w reakcjach handlowych PL i CHRL, bez wątpienia wielki sukces ministra Grzegorza Pudy za co serdecznie dziękuję. Mamy 11 firm, które chcą wysyłać do Chin parmeat serwatkowy – skomentowała dla serwisu portalspożywczy.pl Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. - Aby uruchomić ten eksport prace trwały dwa lata – dodaje.

Dzisiejsze wydarzenie kończy bardzo ważny etap procedury zatwierdzającej te produkty do eksportu na rynek chiński. Nie oznacza ono jeszcze otwarcia rynku chińskiego dla tych produktów. Protokoły mają jednak bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności na rynek chiński z uwagi na fakt, że stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do rynku chińskiego dla ważnych dla nas produktów.

– Jest to zakończenie kolejnego, jednego z ostatnich, etapu procedur otwarcia rynku chińskiego dla tych produktów z Polski. To zwieńczenie wieloletnich prac nad protokołami jest sukcesem, mając zwłaszcza na uwadze trwającą od roku pandemię i związane z nią ograniczenia. Dzięki wsparciu polskich służb dyplomatycznych udało się uzgodnić ze stroną chińską, że protokoły zostaną podpisane w trybie zdalnym – dodał minister.

– To efekt pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz polskich służb weterynaryjnych i fitosanitarnych i dziękuję im za wysiłek włożony w negocjowanie dokumentów – stwierdził minister Grzegorz Puda.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa podjęte działania były odpowiedzią na ogromne zainteresowanie przedstawicieli branży mleczarskiej i zbożowej rozpoczęciem sprzedaży na rynek Państwa Środka. Zarówno pasze pochodzenia mlecznego, jak i mąka są produktami o dużym potencjale eksportowym.

Chiny są ważnym rynkiem dla polskiego eksportu rolno-spożywczego. Nasze produkty mleczne już teraz cieszą się tam dużą popularnością i są najważniejszą pozycją w polskim eksporcie do Chin. Wiele z nich, tak jak np. pasze pochodzenia mlecznego, wymaga przejścia długotrwałej procedury dopuszczającej.

Strona polska liczy na szybkie zakończenie procedury zatwierdzającej pasze pochodzenia mlecznego oraz mąkę do eksportu do Chin, przez co polscy producenci zyskają dodatkową możliwość rozwoju współpracy handlowej z chińskimi kontrahentami.