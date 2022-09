strefa premium

Rynek nabiałowy zależy od inflacji

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 13-09-2022, 17:51

O tym jak zmienia się sytuacja na rynku produktów mleczarskich, jak Spomlek radzi sobie wobec drastycznie rosnących kosztów rozmawiamy z Pawłem Gacą, Wiceprezesem Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

- Czy wzrost inflacji i drożyzna w sklepach może zmniejszyć konsumpcję mleka i przetworów mlecznych?

Paweł Gaca: Sytuacja na rynku nabiałowym i generalnie spożywczym będzie zależna od inflacji, której nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć. W pewnym momencie płace przestaną rosnąć z taką dynamiką jak obecnie i wówczas konsumenci zaczną ograniczać zakupy, w tym również spożywcze. Przekierują swoje przyzwyczajenia do danej marki na rzecz produktów promocyjnych, często no name. To cena zacznie odgrywać pierwsze skrzypce przy wyborze, a nie jak ostatnimi laty jakość, smak czy marka. Zauważalny jest już spadek w koszyku nabiałowym, a najsilniej odczuli go producenci masła. Nikt chyba nie ma złudzeń, że sytuacja globalnie wpłynie na popyt. Wierzę, że produkty mleczne będą artykułami pierwszej potrzeby i uda nam się przez ten trudny czas przejść w miarę „suchą stopą”.

Rosnące koszty mleczarstwa