Sąd podtrzymał decyzję o upadłości Bielmleku

Sąd Okręgowy podtrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku: Bielmlek jednak upada. Czy będą kredyty na uzupełnienie udziałów przez rolników - czytamy na Farmer.pl.

Bielmlek upada; fot. facebook.com/Spółdzielnia-Mleczarska-Bielmlek

Bielmlek upada bez rozliczenia i ustalenia powodu takiej sytuacji, za to z dążeniem do zapłacenia za nią przez udziałowców.

Syndyk a udziałowcy Bielmleku

Syndyk śle do rolników wezwania do uzupełnienia udziałów do kwoty 50 tys. zł – a przypomnijmy, że wciąż nie wiadomo, czy należne udziały nie są dwukrotnie wyższe, bo z takim zapewnieniem zarząd spółdzielni zaciągał kolejne kredyty, a sąd wciąż nie rozstrzygnął wątpliwości.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Tymczasem jednak syndyk nie chce więcej na zapłacenie długów spółdzielni. To „tylko 50 tysięcy” oznacza jednak dla wielu spośród ponad 800 udziałowców bankructwo.

Jest problem, a uporać próbują się z nim PiS-owscy byli i obecni ministrowie rolnictwa. Upadłość nastąpiła za czasów wiceministrowania wespół z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim przez prezesa Bielmleku Tadeusza Romańczuka. Ardanowski prezentował się wówczas jako jedyny odpowiedzialny za wspieranie kredytami gwarantowanymi przez KOWR upadającego Bielmleku.

Więcej na Farmer.pl.