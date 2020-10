Sąd wyznaczył zarządcę dla SM Bielmlek. Mleczarnia idzie na sprzedaż

Przypomnijmy, że Spółdzielnia Bielmlek już od wiosny ubiegłego roku ma poważne problemy finansowe. Gdy przestała płacić za mleko dostarczane przez rolników, ci zaczęli protestować i przechodzić do konkurencyjnych podmiotów. Wielu dostawców mleka do dziś nie otrzymało zaległych pieniędzy. Sytuacja zakładu z dnia na dzień była coraz gorsza.

Z ustawy o Spółdzielniach wynika, że udziałowcy odpowiadają za straty firmy do wysokości swoich udziałów. Te spółdzielnia podniosła niedawno dwukrotnie - do wysokości 100 tys. zł. Gdy sąd wyznaczy syndyka, będzie on musiał spieniężyć majątek firmy za możliwie najwyższą kwotę oraz ściągnąć należności, aby pokryć zaległe zobowiązania firmy. Może to być bardzo dotkliwe dla rolników, którzy są udziałowcami Bielmleku.

Wieloletni prezes zakładu Tadeusz Romańczuk w poprzednich wyborach parlamentarnych dostał mandat senatora, a latem 2018 roku został wiceministrem rolnictwa. Wówczas prezesem Bielmleku została jego córka, a gdy w lipcu br. firma znalazła się w poważnych kłopotach, Tadeusz Romańczuk zrezygnował z pracy w ministerstwie i wrócił na stanowisko prezesa firmy.

