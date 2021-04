Ser chalumi z Cypru uzyska status chroniony od UE

Według danych rządowych, chalumi to drugi najbardziej dochodowy - po farmaceutykach - towar eksportowy Cypru. Przez ostatnie pięć lat przemysł związany z produkcją sera wzrastał rocznie od 20 do 22 proc.

Przed uzyskaniem statusu ChNP były przeszkody w postaci sporów co do proporcji mleka koziego, owczego i krowiego w recepturze. Do 2024 r. zostaną one ustalone dekretem, przy czym przynajmniej 50 proc. będzie stanowić mleko owcze i kozie, resztę uzupełni krowie.

"Niestety w ostatnich latach wiele krajów próbowało nas naśladować, ten status bardzo nam pomoże, ponieważ inne państwa przestaną produkować chalumi i wprowadzać ludzi w błąd" - skomentował George Petrou, dyrektor Petrou Bros, firmy produkującej ser.

Historyczne dane sugerują, że ser warzono już w XVI wieku. Jest wiele przepisów na chalumi, jednak oryginalnie smaży się go na grillu bądź spożywa na surowo z melonem albo kroi w kostkę i gotuje z tarhaną, sfermentowaną mieszanką pszenicy i jogurtu.

Oznaczenia geograficzne Unii Europejskiej, wśród nich Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), ustanawiają prawa własności intelektualnej do konkretnych produktów, których cechy jakości są ściśle związane z obszarem ich produkcji.