Serek z krówką – historia kultowego produktu marki Rolmlecz

Czy istnieje przekąska zdrowa, naturalna i smaczna? Deser, który kochają zarówno dzieci, jak i dorośli? Do takich produktów należy serek homogenizowany marki Rolmlecz. Polacy doceniają wyjątkowy smak kultowego „serka z krówką” i nieprzerwanie zapraszają go do swoich domów już od 46 lat. Poznajcie jego historię…