Serenada stworzy kolejne miejsca zabaw dla dzieci

Serenadowe kąciki zabaw przez lata służą najmłodszym pacjentom. Z doświadczenia i rozmów z rodzicami wiemy, jak ważnym są miejscem dla dzieci, jak często pozwalają chociaż na chwilę zająć ich zabawą przed wizytą lekarską lub w oczekiwaniu na badania. Dostrzegamy tę potrzebę, dlatego od 4 lat tworzymy takie miejsca.

W ramach akcji „Serenada dla dzieci” Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek stworzyła już 23 „Serenadowe kąciki zabaw” w szpitalach i przychodniach zdrowia w całej Polsce. W tym roku powstanie kolejne 5, w których dzieci będą mogły pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez zabawę, kolorowanie czy czytanie książek.

Spomlek wybrał 16 szpitali

Do tegorocznej edycji Mleczarnia Spomlek wytypowała 16 szpitali w 16 miastach. 5 z nich, które w głosowaniu internetowym zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma „Serenadowy kącik zabaw”. W jego skład wchodzą mebelki w kolorze żółtym w czarne kropki: stolik, krzesełka, regał oraz wieża z manualnymi zabawkami. Kącik wyposażony jest również w zabawki, książeczki i kolorowanki.

Akcja ogólnopolska

- Jest to akcja ogólnopolska, w którą chcemy zaangażować społeczność i wspólnie wybrać szpitale, gdzie urządzimy miejsca zabaw dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że Covid przyczynił się do obaw rodziców i zarządów szpitali czy takie miejsca zabaw powinny być otwarte. Wiemy też, że w kilku placówkach na chwilę obecną ich nie ma. Natomiast mocno wierzymy, że epidemia minie, wrócimy do „normalnej” rzeczywistości, a dzieci będą nadal mogły korzystać z uciech zabawy. Ich zdrowie często wynika również z ich dobrego samopoczucia, a zabawa to umożliwia. Jest to przecież niezbędny element rozwoju dziecka, który uczy, rozwija i rozładowuje napięcie – mówi Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Serenada dla dzieci

Głosowanie na wybrane placówki potrwa od 10 do 23 stycznia na stronie internetowej dedykowanej akcji: www.serenadadladzieci.pl Wystarczy wejść na stronę, znaleźć szpital, na który chcemy oddać głos i kliknąć w serduszko. Można oddać jeden głos dziennie.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek to firma z ugruntowaną pozycją na rynku serów żółtych i produktów proszkowanych. Od lat angażuje się w projekty prospołeczne inicjując jednocześnie wiele działań. Jedną ze sztandarowych akcji jest „Serenada dla dzieci”, która promuje wśród najmłodszych zdrowy styl odżywiania jednocześnie dając dzieciom radość.