Serki śmietankowe Łaciate w nowej, silnej kampanii

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 23-03-2023, 11:16

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie czwarty rok z rzędu realizuje kampanię serków śmietankowych Łaciatych. W ramach tegorocznej kampanii aktywacja konsumencka „ŁaciaTy i JA”, zapoczątkowana w 2020 roku, wchodzi na nowe obszary, a hasło przewodnie działań marketingowych dla marki to „Łaciaty i ja, i to co ważne”.

Serki śmietankowe Łaciate w nowej, silnej kampanii /fot. mat.pras