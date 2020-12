Sertop apeluje o niemarnowanie żywności

Podczas Halloween w Wielkiej Brytanii marnowanych jest ok. 8 milionów dyń

– Kolejnym istotnym elementem jest kupowanie produktów, które można wykorzystać na wiele sposobów. Dobrym przykładem są tu warzywa, z których możemy zrobić nie tylko pyszną sałatkę, ale także zdrowe, cukiniowe placki, marchewkowe chipsy prosto z piekarnika czy nawet ciasto ze szpinakiem. Czy serek topiony wpisuje się w grupę produktów dających nieograniczone możliwości kulinarne? Z pewnością tak, bowiem może on być zarówno doskonałą bazą do wszelkich kremowych zup oraz sosów na zimno i na ciepło czy dodatkiem do różnego rodzaju zapiekanek i sałatek - mówi Aneta Będkowska.

Co możemy jeszcze zrobić, aby ograniczyć marnowanie żywności do minimum? W tym może pomóc nam kupowanie produktów z dłuższą datą przydatności do spożycia oraz mrożenie lub przetwarzanie tych zakupów, które łatwo się psują.

Sertop sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów serków topionych w Polsce, w tym Złotego Ementalera, flagowego produktu będącego na rynku od ponad 50-lat. Spółka posiada 100 proc. kapitału polskiego.