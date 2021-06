Sertop dostrzega wagę zróżnicowanych gramatur

Dostosowanie gramatur do zindywidualizowanych potrzeb klientów to podstawa – mówi Aneta Będkowska Marketing Manager w Sertop sp. z o.o.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 11-06-2021, 15:00

Aneta Będkowska, Sertop

- To właśnie dlatego nasze produkty takie jak kultowy Złoty Ementaler czy Gouda dostępne są zarówno w formie 100g kostek, dedykowanych rodzinom, 140g krążków z trójkątnymi porcjami serków topionych do zjedzenia „na raz” oraz plastrów serka topionego gotowego do konsumpcji bez użycia noża, dedykowanego osobom żyjącym intensywnie i poszukującym w sklepach gotowych rozwiązań - mówi neta Będkowska.

Różne etapy

O potrzebach konsumentów warto pamiętać nie tylko na etapie produkcji, ale także przy kompletowaniu asortymentu produktowego sklepu, bowiem dostosowanie go do oczekiwań konsumentów może zapewnić obopólną korzyść – dodaje.