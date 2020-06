Sertop: Działania online szansą na przyszłość

- Targi, spotkania, eventy to niezwykle istotne elementy naszej pracy, służące nie tylko promocji naszych produktów i podtrzymaniu relacji biznesowych, ale także będące okazją do spotkań z obecnymi i nowymi kontrahentami. Sporo z nich się nie odbyło, niektóre przeszły metamorfozę i w tym roku odbywają się online, podobnie zresztą jak większość tego typu działań w systemie grupowym. Czy działania w Internecie są przyszłościowe? Większość z nich z pewnością tak, bo otwierają nowe możliwości, które chociaż na początku wydawały się trudne, teraz przynoszą wymierne rezultaty i pozwalają oszczędzać czas. Część z nich jest jednak niemożliwych do realizacji, bo nic nie zastąpi spotkania face to face - uważa Aneta Będkowska.