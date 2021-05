Sertop rozwija segment produktów on to go

Wszechobecny brak czasu i życie w biegu mobilizują do tworzenia produktów do zjedzenia „na raz”. Dotyczy to także naszej branży, bowiem potrzeby konsumentów są dla nas najważniejsze - mówi Aneta Będkowska, Marketing Manager w Sertop sp. z o.o.

Czy ten trend przeminie, jak większość mód żywieniowych? Zdaniem firmy Sertop, raczej nic na to nie wskazuje. - Z naszych obserwacji wynika, że Polacy mają coraz mniej czasu, a przekąski były, są i najprawdopodobniej będą zyskiwały coraz większą popularność, zwłaszcza te, dostarczające cennych wartości odżywczych, w tym białka obecnego w serkach topionych, stanowiących wartościową przekąskę w ciągu dnia - mówi Aneta Będkowska.

- To właśnie dlatego stworzyliśmy nasze sery w plastrach o smaku Gouda, Złoty Ementaler oraz Cheddar, a także rozszerzyliśmy istniejącą linię serowych krążków wprowadzając do sprzedaży nowy smak - 140g Goudę z trójkątnymi porcjami serka topionego, rozwijając tym samym segment produktów „on to go” - mówi.