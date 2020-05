Sertop stawia na działania Fair Play w biznesie

- Okazuje się, że biznes i etyka mogą ze sobą współgrać i to na wielu płaszczyznach. Rzetelne podejście do współpracowników, dostawców oraz klientów, w tym terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych i podatkowych, społeczna odpowiedzialność biznesu – to wszystko buduje markę, której można zaufać. Jeśli te działania są dodatkowo poparte odpowiednimi certyfikatami, to uczciwe reguły gry stają się przepustką do wejścia na nowe rynki, także te zagraniczne i stanowią swojego rodzaju gwarancję dla naszych kontrahentów, co pozwala realizować wspólne działania biznesowe w atmosferze zaufania – mówi Aneta Będkowska.