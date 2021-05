Sertop stawia na naturalne dodatki

Dodatki warzywne w serkach topionych Sertop są całkowicie naturalne. Czosnek, papryka, pomidor oraz grzyby to dodatki suszone, natomiast szczypiorek i cebulka występują w formie liofilizowanej.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 17-05-2021, 12:13

Aneta Będkowska, Sertop

Liofilizowanie i suszenie warzyw sprawiają, że ich smak jest praktycznie niezmieniony, a jak twierdzi Aneta Będkowska Marketing Manager w Sertop sp. z o.o.: - Konsument jest dla nas najważniejszy. To dla niego przykładamy dużą uwagę odnośnie jakości pod każdym względem. To właśnie naturalne dodatki w naszych serkach i sprawdzona jakość spowodowały, że zaufało nam miliony Polaków a my, nie chcemy tego zaufania zawieść - dodaje.