Sertop utrzymał w czasie epidemii stałe zatrudnienie

– Jako producent serków topionych zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić ciągłość dostaw, tak aby nasze serki dotarły do polskich rodzin. Udało się to osiągnąć, jednak zwiększone środki bezpieczeństwa i zmiany w systemie pracy, wymusiły na nas wprowadzenie w trybie natychmiastowym wielu zmian. Dla nas, najważniejsze jest to, że podczas przystosowywania się do nowych realiów utrzymaliśmy poziom zatrudnienia na niezmienionym poziomie – podkreśla Julita Sobala.