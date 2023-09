Sery kozie Goat Farm, to idealny wybór dla każdego, kto kocha kanapki z serem! Komponują się świetnie zarówno z wędliną, warzywami jak i owocami czy wytrawnymi konfiturami. Połączeń smaków jest tyle, co gustów konsumentów, a marka Goat Farm wie, jak trafić do serca każdego z nich. Droga jest prosta i prowadzi, jak się zapewne domyślacie, przez żołądek.

Fot. Euroser.

Kanapki z serem to podstawa śniadania lub kolacji, dla osób w różnym przedziale wiekowym - dzieci, młodzieży, dorosłych czy seniorów. I choć dla wielu osób kanapka może wydawać się mało wyrafinowanym jedzeniem, to dzięki dodatkowi w postaci wyjątkowego koziego sera w plastrach Goat Farm, zyskuje ona zarówno na smaku, jak i na właściwościach odżywczych! Szeroka gama wariantów: naturalny, bio, kozio-owczy, wędzony, delikatność smaku oraz subtelność aromatu sprawiają, że konsumenci szukają produktów marki na półce sklepowej.

Produkty marki Goat Farm są cenione nie tylko przez konsumentów, ale i profesjonalnych znawców i degustatorów smaku!

Fot. Euroser.

Sery kozie Goat Farm nagrodzone za doskonały smak

Dwa produkty marki Goat Farm: ser kozi Goat Farm naturalny w plastrach oraz ser kozio-owczy Goat Farm w plastrach otrzymały prestiżową nagrodę Superior Taste Award 2023, przyznawaną przez międzynarodowe jury, złożone ze światowej sławy szefów kuchni i somelierów. Jury oceniło produkty na podstawie takich kryteriów jak: pierwsze wrażenie, wygląd, smak, zapach oraz konsystencja.

Marka Goat Farm od wielu lat oferuje najlepszej jakości produkty kozie charakteryzujące się delikatnym smakiem, aksamitną konsystencją, dużą zawartością białka i wapnia. Sery kozie Goat Farm dzięki swojemu delikatnemu smakowi i subtelnemu aromatowi potrafią przekonać do siebie nawet tych konsumentów, którzy do tej pory sceptycznie podchodzili do produktów z mleka koziego. Konsumenci często obawiają się charakterystycznego koziego zapachu, który w przypadku serów marki Goat Farm jest niewyczuwalny. A Ci, którzy nie znali i spróbowali naszych serów potwierdzają, że są mile zaskoczeni smakiem, polecając dalej produkty marki.

Fot. Euroser.

Goat Farm naturalny to nr 1 na listach zakupowych Polaków

Ser kozi naturalny - to niezmiennie sprzedażowy numer jeden, co potwierdzają dane Nielsena*. Konsumenci szukają serów Goat Farm na półkach, wpływając tym samym na decyzje zakupowe osób, odpowiedzialnych za zaopatrzenie sklepów. Naturalny ser kozi Goat Farm to pożywna podstawa każdej kanapki, a konsumenci kochają go za delikatny smak i aromat, wygodne plastry i wysokie wartości odżywcze - teraz dodatkowo potwierdzone certyfikatem Superior Taste Award 2023.

Ser kozio - owczy - to wyjątkowe i jedyne na polskim rynku połączenia smaku mleka koziego i owczego, również docenione certyfikatem jakości Superiore Taste Award 2023. Delikatna struktura oraz unikalny smak i subtelny aromat tego sera sprawiają, że jest on smaczną opcją dla tych konsumentów, którzy obawiają się zbyt wyrazistego smaku klasycznego sera koziego.

Ser kozi bio - jest wytwarzany według tradycyjnych receptur i tak samo, jak pozostałe sery Goat Farm może się pochwalić krótkim składem i czystą etykietą. Jest polecany dla osób w każdym wieku, a szczególnie docenią je ci, którzy cenią ekologiczny skład produktów i dbają o zdrową dietę - swoją i swoich najbliższych.

Ser kozi wędzony - to intrygujący smak pełen wyrazistego, dymnego aromatu. Wędzenie sera w naturalny sposób go konserwuje i zapewnia utrzymanie jego właściwości prozdrowotnych. Produkt docenią konsumenci, którzy lubią urozmaiconą kuchnię i którym wędzony smak nieodłącznie kojarzy się z wakacyjnym pobytem w polskich górach.

Powrót do szkoły i pracy wspierają kanapki z serem kozim Goat Farm

Wakacje stały się już wspomnieniem, dzieciaki wróciły do szkoły, a rodzice do szukania pomysłów na zdrowe i smaczne posiłki dla swoich pociech. Goat Farm w swojej komunikacji podkreśla, że kanapki z kozim lub kozio-owczym serem, to dobry pomysł zarówno na pożywny posiłek dla dzieci, jak i dla samych rodziców. Dlaczego? Oto powody, które warto wziąć pod uwagę dokonując wyboru sera na kanapki:

Goat Farm to smaczne produkty co potwierdzają konsumenci

sery kozie Goat Farm mają łagodny smak i delikatny aromat

dzięki wygodnej formie plastrów są idealne na kanapkę

są zdrowszą alternatywą dla żółtych serów, które nie są tak łatwo przyswajalne przez organizm

wysoka zawartość składników odżywczych sprawia, że są to sery lekkostrawne

2 plastry sera koziego naturalnego Goat Farm dostarczają porównywalną ilość wapnia, co wypicie szklanki mleka

2 plastry sera koziego naturalnego Goat Farm dostarczają 7,2 g białka (14% RWS**)

przez niższą niż mleko krowie zawartość kazeiny produkty z mleka koziego są bardziej przyjazne osobom z alergią pokarmową, np. skazą białkową

są bardziej przyjazne osobom z nietolerancją laktozy, jej zawartość w produkcie to tylko <0,1 g/100 g

kopertowe opakowanie sprawia, że produkty dłużej zachowują świeżość

czytelne opakowanie wyraźnie komunikuje benefity dla konsumenta

w gamie produktów Goat Farm są produkty bez konserwantów

sery kozie są odpowiednie dla wegetarian ze względu na wysoką zawartość białka

idealny produkt dla tych konsumentów, którzy doceniają wyjątkowy smak, ale chcą uniknąć wysoko przetworzonych wyrobów

Goat Farm naturalny i kozio-owczy to produkty doceniane i wielokrotnie nagradzane – w tym roku wyróżnione Superior Taste Award w Brukseli

Produkty Goat Farm to pozycja, którą zdecydowanie warto mieć na sklepowej półce. Wysoka jakość serów, ich wyjątkowy smak i estetyczne, komunikujące benefity produktu opakowania, to 3 główne powody, dla których konsumenci wybierają sklepy, oferujące produkty marki Goat Farm.





*Według danych Nielsen ser naturalny w plastrach Goat Farm to najczęściej kupowany ser kozi w plastrach w Polsce. Dane za Nielsen, sprzedaż ilościowa Cała Polska, MAT Kwiecień 2023 (bez marek własnych sieci).

**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).