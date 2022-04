Sery w rosyjskich sklepach zabezpieczone przed kradzieżą. "To dziś produkty elitarne"

W Rosji białoruski ser i masło zaczęto sprzedawać jako produkty elitarne - w ochronnych opakowaniach i z magnesami. W ojczyźnie Putina ceny żywności poszybowały, a w sklepach najczęściej można spotkać puste półki.

Autor: AT

Data: 11-04-2022, 13:38

W taki sposób zabezpieczony został ser w jednym z rosyjskich sklepów. fot. Twitter

Sery w rosyjskich sklepach zabezpieczone przed kradzieżą

O nietypowym zabezpieczeniu białoruskich serów w jednym z rosyjskich sklepów poinformował na Twitterze białoruski kanał Belamova:

W Rosji na skutek sankcji ceny podstawowych produktów spożywczych poszybowały do góry, a wielu z nich nie da się w ogóle kupić.

- Wszystkie warzywa i owoce podrożały trzykrotnie w błyskawicznym tempie. Z tygodnia na tydzień ceny rosną. Na przykład kilogram kapusty kosztował ok. 25-30 rubli, a teraz trzeba zapłacić nawet 100 rubli. Ziemniaki również znacznie podrożały. Banany kosztowały 60-70 rubli, a teraz ich cena wynosi od 105 rubli za kg — zauważa mieszkanka Petersburga w rozmowie z Onet Podróże.

Pustki w rosyjskich sklepach

Już od połowy marca przeciętnemu Rosjaninowi trudno jest kupić podstawowe artykuły spożywcze. Media społecznościowe obiegło wiele zdjęć i nagrań, które pokazują, że ze sklepów zniknęły niemal wszystkie towary.

Po pierwsze Rosjanie boją się, że wojna uniemożliwi dowóz towarów z innych krajów. Wiele firm wycofało się z Rosji lub zawiesiło swoją działalność, dlatego na ich produkty i usługi nie mają już co liczyć. Po drugie – wartość rubla ciągle spada. To powoduje, że ceny rosną z dnia na dzień. Dlatego klienci rzucili się do sklepów, aby robić zapasy.

W Rosji brakuje podstawowych produktów spożywczych

Niezależny dziennik "Nowaja Gazeta" przeprowadził sondaż na próbie prawie dwóch tysięcy Rosjan zamieszkujących cały kraj. Ponad połowa pytanych osób potwierdziła, że w ich miejscu zamieszkania brakuje podstawowych produktów na półkach sklepowych. Wśród trudno dostępnych towarów wymienia się m.in cukier, kasze i makarony. Brakuje także mąki, oleju i mięsa.

Z relacji w mediach społecznościowych widać, że w wielu miejscach wykupione zostały praktycznie wszystkie towary. Wśród artykułów, które podrożały prawie trzykrotnie i których brakuje w sklepach znalazły się także środki czystości, higieny osobistej i kosmetyki.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje, że w wyniku agresji na Ukrainę gospodarka Rosji skurczy się w tym roku o 10 procent, a w 2023 r. odnotuje zerowy wzrost w wyniku zaostrzenia sankcji.

Rosja straciła z powodu sankcji nałożonych na ropę i gaz około 30 mld dolarów przychodów z eksportu, co odpowiada około 2 proc. PKB.

Jak Rosjanie palili polskie sery

Rosjanom brakuje dziś sera, ale jeszcze w 2019 r. rosyjskie służby urządzały spektakle paląc polskie sery. Rosyjscy urzędnicy spalili polski ser. Przed "egzekucją" odczytali wyrok (wideo)

Rosyjska służba fitosanitarna w Saratowie poinformowała wówczas o wykryciu 12 kg sera pochodzącego z UE. Zniszczeniu nielegalnie wwiezionej produkcji towarzyszyła rozbudowana ceremonia.

Saratowski oddział Rossielchoznadzoru zamieścił na swojej stronie zdjęcia, z których wynika, że co najmniej jeden z nielegalnie wwiezionych serów m.in. był wyprodukowany przez polska spółdzielnię mleczarską.