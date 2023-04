Wojna cenowa w kategorii mleka rozpoczęła się już w Wielkiej Brytanii, gdzie obniżki – po raz pierwszy od 2020 r. - wprowadziło Tesco, a po nim Sainsbury’s. Czy mleko i nabiał będą kolejnymi symbolami odwilży cenowej? Przeanalizowaliśmy sytuację na polskim rynku handlu produktami mleczarskimi i porównaliśmy ją do danych z Wysp Brytyjskich.

Czeka nas wojna cenowa w kategorii mleka?; fot. shutterstock.com

Sainsbury's poszedł w ślady Tesco, obniżając cenę mleka o 5 pensów za około pół litra (1 pint; 568 ml), ponieważ supermarkety wykorzystują wiosenny wzrost produkcji przy słabym popycie.

- Zwiększenie kosztów utrzymania oznacza, że ​​konsumenci wkładają mniej do swoich koszyków, więc popyt się zmienia. Jednocześnie rośnie podaż mleka, powodując zmianę podaży i popytu na mleko - powiedział rzecznik firmy Arla, największego brytyjskiego przetwórcy produktów mlecznych.

W Polsce w marcu w dziale "mleko, sery i jaja" GUS zanotował spory, bo 30,1-proc. wzrost cen rdr i 0,7 proc. względem poprzedniego miesiąca. Najmocniej podrożało względem ubiegłego roku mleko i jaja. Powoli widać jednak zmniejszenie dynamiki wzrostu cen w ujęciu miesięcznym.

Masło od kilku tygodni jest "królem promocji". Czy mleko i inne produkty nabiałowe czeka podobny los? Przeanalizowaliśmy gazetki promocyjne dużych sieci.

Obniżająca się cena skupu mleka w Polsce jest odzwierciedleniem tendencji na światowym rynku produktów mlecznych, gdzie w ostatnich miesiącach również obserwujemy silny spadek cen

Sieci handlowe obniżają ceny mleka

- Wiosenna nadpodaż prowadzi do pierwszej obniżki od 2020 r., chociaż cena jest wciąż o jedną trzecią wyższa niż nieco ponad rok temu – czytamy w „The Guardian”. Jak podał dziennik, Sainsbury's poszedł w ślady Tesco, obniżając cenę mleka o 5 pensów za około pół litra (1 pint; 568 ml), ponieważ supermarkety wykorzystują wiosenny wzrost produkcji przy słabym popycie.

Tesco, największa sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, obniżyło w ubiegłym tygodniu cenę mleka do 90 pensów za 1 pint lub 1,55 funta za 4 pinty.

Obniżki cen wzbudzają nadzieje Brytyjczyków na spowolnienie inflacji żywności, ponieważ Tesco poinformowało w czwartek, że ceny zbóż i olejów jadalnych również spadają, chociaż niektórych produktów (jak np. ryż) nadal rosną.

- Przy rosnących kosztach ciężko pracujemy, aby utrzymać niskie ceny, szczególnie w przypadku artykułów codziennego użytku, które ludzie kupują najczęściej – powiedział rzecznik Sainsbury's.

Znawcy branży w Wielkiej Brytanii potwierdzili, że obniżki cen detalicznych nastąpiły po tym, jak duże hurtownie obniżyły ceny o bezprecedensowe 5 pensów za litr, ponieważ nastąpiła wiosenna nadpodaż, kiedy krowy w naturalny sposób produkują więcej mleka, gdy są wypuszczane na pola.

Zmienia się popyt na mleko i produkty mleczarskie

Tymczasem wyższe ceny nabiału i wzrost kosztów koszyka artykułów spożywczych w ostatnich miesiącach skłoniły wielu kupujących do przejścia z droższych marek na tańsze masło i ser własnej marki. Popularność w Wielkiej Brytanii zyskały także alternatywy produktów mlecznych, takich jak mleko owsiane lub migdałowe.

Dalsze obniżki cen w supermarketach są możliwe, ponieważ National Farmers' Union przewiduje, że cena na farmie spadnie do mniej niż 40 pensów za litr w przyszłym miesiącu, z 48 pensów w lutym, według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS). Według hodowców to stawka poniżej obecnych kosztów produkcji.

- Zwiększenie kosztów utrzymania oznacza, że ​​konsumenci wkładają mniej do swoich koszyków, więc popyt się zmienia. Jednocześnie rośnie podaż mleka, powodując zmianę podaży i popytu na mleko, co ma negatywny wpływ na globalną wartość mleka - powiedział w rozmowie z "The Guadian" rzecznik firmy Arla, największego brytyjskiego przetwórcy produktów mlecznych.

Ceny mleka - nawet po obniżce są o 1/3 wyższe niż rok temu

Obniżki cen w supermarketach nastąpiły po tym, jak mleko i produkty mleczne znalazły się wśród liderów ogromnej inflacji cen żywności, która w zeszłym miesiącu wzrosła do 18% , według ONS. Nieco ponad rok temu duże supermarkety sprzedawały mleko po 1,15 funta za cztery pinty – więc nawet po obniżce w tym tygodniu, to około 1/3 więcej.

Oficjalne dane pokazują, że stopa podwyżek cen mleka, sera i jaj osiągnęła 31% w ciągu roku. Cena hurtowa otrzymywana przez rolników wzrosła do najwyższego poziomu w zapisach z 1970 r., osiągając 51,5 pensów za litr w grudniu. Jednak od tego czasu ceny spadły o nieco ponad 7% do około 48 pensów za litr w lutym według ONS, zanim ogłoszono dalsze cięcia.

Inflacja w marcu. Ceny mleka i nabiału w Polsce

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Ceny w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 24 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,2 proc.

W marcu w dziale "mleko, sery i jaja" GUS zanotował spory, bo 30,1-proc. wzrost cen rdr i 0,7 proc. względem poprzedniego miesiąca.

- Mleko: podrożało o 37,5 proc. rdr i 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

- Jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne: 28,1- proc. podwyżka rok do roku i 1-proc. w ujęciu miesięcznym.

- Sery i twarogi: wzrost cen o 26,6 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

- Jaja: podrożały 37,2 proc. rdr i 1,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Powoli widać więc już zmniejszenie dynamiki wzrostu cen w ujęciu miesięcznym. Co ciekawe, niedawno „król promocji”, czyli masło – według danych GUS - podrożało o 9,4 proc. w ujęciu rocznym, ale już STANIAŁO o 0,4 proc. licząc do marca 2022 r.

Masło "królem promocji". Czy mleko i inne produkty nabiałowe czeka podobny los?

Aby to sprawdzić zajrzeliśmy do gazetek promocyjnych sieci handlowych działających na polskim rynku. Naszą uwagę zwróciła nowa kampania Lidl Polska „Wszystko co najlepsze z mleka”, która promuje produkty dostępne pod marką Pilos. Towarzyszą jej również specjalne oferty promocyjne – od czwartku 13 kwietnia do soboty 15 kwietnia przy zakupie dwóch opakowań jogurtu naturalnego 3% Pilos za drugie opakowanie klient zapłacił 60% taniej (1,23 zł/ 400g/ 1 opak. – cena przy zakupie dwóch sztuk, 1,76 zł – cena regularna). Od 17 do 19 kwietnia w podobnej promocji jest śmietana 18% 400g (62 proc. taniej za drugi produkt, czyli 2,49 zł za opakowania przy zakupie 2 op.; cena regularna – 3,62 zł).

W Biedronce w gazetce obowiązującej od 17 do 19 kwietnia zauważyliśmy promocje na nabiał typu „Kup 2 i zapłać mniej”. Za śmietany UHT marki własnej Mleczna Kraina (różne rodzaje) klient zapłaci 30 proc. mniej za drugi produkt. W podobnej promocji są sery marki własnej Światowid.

Dużą obniżkę cen mleka zauważyliśmy w Kauflandzie. W specjalnej ofercie dla posiadaczy Kaufland Card w dniach 13-19 kwietnia zastosowano dużą promocję na Mleko UHT 3,2% 1l marki własnej K-Classic. To 2,79 zł, podczas gdy cena regularna to 3,69 zł (limit dziennego zakupu to 12 litrów na paragon).

W gazetce Auchan na pierwszej stronie widnieje promocja mleka UHT 1,5 i 3,2 proc. bez laktozy marki własnej. To 3,29 zł za 1l, podczas gdy cena regularna to 3,88 zł.

Także Carrefour postawił na obniżkę ceny mleka marki własnej. Produkt Carrefour Classic 1,5% można kupić za 2,49 zł / 1l. Są jednak pewne warunki: trzeba mieć aplikację lojalnościową, kupić zestaw 12 sztuk, a akcja trwa jedynie przez jeden dzień (19 kwietnia). Cena regularna to 3,59 zł / l.

Spadają ceny mleka w skupie

Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lutym 2023 r. wyniosła 227,40 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 7,4 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w styczniu 2023 r. Cena z lutego br. jest jednak wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2022 r. o 23,4 proc.

Obniżająca się cena skupu mleka w Polsce jest odzwierciedleniem tendencji na światowym rynku produktów mlecznych, gdzie w ostatnich miesiącach również obserwujemy silny spadek cen. Ma on szeroki zakres i dotyczy wszystkich najważniejszych produktów mlecznych, przy czym w ostatnich miesiącach najsilniej obniżyły się ceny masła, odtłuszczonego mleka w proszku, pełnego mleka w proszku oraz serwatki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl