Skup Mlekpolu przekroczył 2 mld litrów mleka

𝐑𝐨𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐰 𝐒𝐌 𝐌𝐥𝐞𝐤𝐩𝐨𝐥 𝐤𝐨𝐧́𝐜𝐳𝐲 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐤𝐢𝐦 𝐬𝐮𝐤𝐜𝐞𝐬𝐞𝐦 – 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐞𝐦 𝐰 𝐬𝐤𝐮𝐩𝐢𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐨𝐰𝐜𝐚, 𝐰 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢 𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐨́𝐰 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨́𝐰 𝐦𝐥𝐞𝐤𝐚.

Autor: opr. RW

Data: 28-12-2021, 14:47

- Do tego wyniku przyczynił się nieustający rozwój Spółdzielni, ale przede wszystkim ciężka, sumienna praca jej dostawców. Tylko w okresie od stycznia do października skupiono 1695,4 mln litrów surowca, czyli o 2,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. To wielki sukces i piękny prezent w samej końcówce roku. Tak imponujący wynik został osiągnięty dzięki ciężkiej pracy blisko 9 tys. rolników-dostawców – informuje Edmund Borawski, Prezes Spółdzielni.

Każdego dnia do 13 zakładów w całej Polsce trafia ponad 5 milionów litrów mleka, z którego powstaje kilkadziesiąt produktów. Mlekpol ma marki: Łaciate, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz, Maślanka Mrągowska czy Białe.