SM Mlekpol partnerem programu Doradca Smaku

„Doradca smaku” to program kulinarny emitowany na antenie stacji telewizyjnej TVN. Codziennie od poniedziałku do czwartku o 20.10 znany mistrz kulinarny Robert Sowa udowadnia, że gotowanie jest przyjemne, proste i absolutnie dla każdego. W wybranych odcinkach zaprezentuje potrawy z zastosowaniem polskich produktów SM Mlekpol, tworzonych z pasją i tradycją od 40 lat.

Bohaterami wiosennych odcinków będą:

ser Mascarpone,

ser Mozzarella,

ser Gouda,

ser Złoty Mazur,

masło extra Łaciate,

śmietany Łaciata,

śmietanki Łaciate,

serek Śmietankowy Łaciaty,

twaróg Mazurski Smak półtłusty bez laktozy,

Maślanka Mrągowska.

Udział Mlekpolu w „Doradcy Smaku” jest kontynuacją długoletniej współpracy z programem. Tym razem będzie to seria 13 odcinków emitowanych od marca do czerwca 2021. Fani, a także widzowie oglądający „Doradcę” zawsze odnajdą w nim coś dla siebie. Program ten bowiem uczy zarówno niedoświadczonych kucharzy, a także inspiruje profesjonalistów i odkrywa na nowo znane przepisy oraz sposoby zastosowania produktów. Lokowane sery żółte, masło, śmietany, serki, twarogi i maślanki będzie można oglądać ponownie w 13 aktywnych emisjach powtórkowych. W okresie współpracy pojawi się także seria billboardów sponsorskich zapraszających na program z udziałem mixów Łaciatych do smarowania, sera Mascarpone, śmietanki Łaciata 12% i 18 % oraz śmietan Łaciatych (12%, 18%, 22%).