We wrześniu ruszyła jesienna edycja programu kulinarnego „Doradca Smaku”, którego partnerem kolejny raz stała się Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Daria Ładocha, podróżniczka, a przede wszystkim pasjonatka gotowania, znana już z wcześniejszej edycji programu, sięgnie po najlepsze produkty Mlekpolu, by inspirować Polaków w ich kulinarnych przygodach.

SM Mlekpol w najnowszym sezonie Doradcy Smaku /fot. mat.pras

Mlekpol w programie Doradca smaku

„Doradca smaku” to jeden z najpopularniejszych programów kulinarnych emitowanych na antenie stacji telewizyjnej TVN. Codziennie, od poniedziałku do czwartku o 20.10, w czasie wysokiej oglądalności, uwielbiana przez widzów prowadząca prezentuje wyjątkowe przepisy na dania, do przygotowania których wykorzystuje zdrowe i dobrze znane konsumentom produkty z bogatej oferty SM Mlekpol.

Obecność SM Mlekpol w kolejnym sezonie „Doradcy Smaku” jest kontynuacją udanej i długoletniej współpracy. Aktywne użycie produktów SM Mlekpol w czołowym programie kulinarnym w Polsce pozytywnie wpływa na budowę wizerunku oraz rozpoznawalność marek wśród konsumentów. Program od dawna budzi ciepłe uczucia w sercach miłośników gotowania, jednocześnie inspirując do odkrywania kulinarnej pasji – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Produkty SM Mlekpol będą lokowane aktywnie w 14 odcinkach premierowych. W okresie współpracy pojawi się także seria billboardów sponsorskich.

