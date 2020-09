SM Mlekpol zdobywa trzy medale w Kulinarnym Konkursie Sera Good Cheese 2020

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol zdobyła złoty medal w kategorii „Serek na deser” za waniliowy serek homogenizowany Rolmlecz. Marka ta jest obecna na polskim rynku od lat 70-tych XX wieku. Nagrodzony serek nazywany jest przez konsumentów „serkiem z krówką”. O jego wyjątkowym smaku decydują świeże surowce oraz nowoczesna technologia produkcji, która zapewnia bardzo krótki proces ich wytwarzania. Doceniany jest przede wszystkim za sprawdzoną, tradycyjną recepturę, smak i konsystencję. SM Mlekpol zdobył także srebrny medal w kategorii „Serek do smarowania” za serek śmietankowy Łaciaty z kurkami oraz brązowy medal za ser Edam 100 g w kategorii ser „Ready to go”, który swoją niewielką gramaturą i wygodnym opakowaniem zachowującym świeżość, odpowiada na potrzeby konsumentów.



Dziękujemy za docenienie naszych produktów, takie nagrody to dla nas jedno z najcenniejszych wyróżnień. Jako jeden z liderów branży mleczarskiej w Polsce czujemy się odpowiedzialni za to, by tworzone przez nas produkty cieszyły nie tylko smakiem, ale także jakością. Nasze sery wytwarzamy ze świeżego, polskiego mleka, dzięki czemu mamy pewność, że do konsumentów trafia produkt, który spełni ich oczekiwania. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Spółdzielni oraz rolników, którzy codziennie dostarczają do nas świeże mleko. Dzięki najlepszym surowcom i nowoczesnej technologii zapewniamy naszym produktom niezawodną jakość, czysty skład oraz naturalny smak - mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Nagrody w konkursie Good Cheese przyznawane są przez niezależną komisję przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Jest to jedyne spotkanie serowarów i dostawców nowoczesnych technologii do produkcji sera w Polsce. Sery oceniają profesjonaliści, czyli kucharze i szefowie kuchni pod kątem przydatności na deskę serów, do sałatki, do wypieków, a także w kontekście walorów smakowych i wrażeń ogólnych. W konkursie startują najwięksi polscy producenci nabiału, jak również mniejsi rzemieślnicy. Eksperci smakują produktów bez znajomości ich nazwy handlowej oraz marki. Kryteria, jakimi kieruje się jury to przede wszystkim cechy organoleptyczne takie jak smak, zapach czy konsystencja.