Śmietanki Łaciate – Dodaj do ulubionych

W maju startuje nowa kampania reklamowa śmietanki Łaciatej od SM Mlekpol. Pod hasłem „Dodaj do ulubionych” będzie zachęcać konsumentów, by wypróbowali inspirujących i pysznych przepisów z Łaciatą w roli głównej. Działania w ramach kampanii potrwają do końca roku, a wśród nich spodziewać się możemy m.in. częstej obecności Łaciatej w internecie z aktywnym wsparciem inspirujących kulinarnie influencerów oraz reklam outdoorowych. Jednym z elementów będzie też specjalna akcja promocyjna z nagrodami dla konsumentów.

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 05-05-2021, 13:34

Śmietanki Łaciate – Dodaj do ulubionych

Marka Łaciate w najnowszej kampanii pod hasłem „Dodaj do ulubionych” pokazuje zalety śmietanek, które są nie do przecenienia.

Dzięki konsekwentnej obecności śmietanki Łaciatej w mediach wpisała się ona już na stałe w asortyment nie tylko działów nabiałowych w sklepach, ale stała się przede wszystkim produktem, któremu ufamy i po który sięgamy intuicyjnie. Ta najpopularniejsza w Polsce śmietanka prezentowana będzie w wielu różnych kanałach komunikacji: w spotach telewizyjnych największych stacji ogólnopolskich, na nośnikach zewnętrznych, za pomocą działań displayowych oraz cyfrowych w szerokim zakresie. Wśród zaplanowanych aktywności nie zabraknie również współpracy ze znanymi influencerami i blogerami kulinarnymi, którzy proponować będą nowe przepisy na dania z wykorzystaniem śmietanki Łaciatej. Mocnym akcentem rozpoczęcia kampanii jest konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, który startuje już w maju. Informacje o jego szczegółach pojawią się niebawem w mediach, a także na opakowaniach śmietanek. Całość działań zakończy się w grudniu 2021 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Śmietanka UHT Łaciata jest liderem w swojej kategorii, co potwierdza jej udział w rynku oraz fakt, że stała się jednym z obowiązkowych produktów obecnych w naszych domach. Używana jest do zabielania kawy, zup i sosów, do zapiekanek, nie warzy się w potrawie i podnosi jej walory smakowe. Ta z większą zawartością tłuszczu (30 i 36%) jest niezawodna i niezastąpiona podczas przygotowywania ciast, domowych lodów i rozmaitych deserów, gdyż bardzo łatwo się ubija, tworząc gęstą i puszystą bitą śmietanę. Ale przede wszystkim jest produktem o bardzo prostym i czystym składzie, co szczególnie dla świadomych konsumentów jest bardzo dużym atutem, którzy mają pewność, że sięgają po produkt najwyższej jakości.