Spada siła nabywcza konsumentów. Bedą szukać tańszych zamienników

Stale obserwujemy światowy rynek spożywczy. Ubożenie społeczeństw to w ostatnim czasie jedno z głównych wyzwań, z którymi mierzą się różne kraje na całym świecie - mówi Andrzej Mirowski, dyrektor komunikacji Agus.

Spada siła nabywcza konsumentów - mówi Andrzej Mirowski

Jak wskazują eksperci Statista Global Data wzrost cen energii i żywności, w związku z Covid-19 oraz trwającą inwazją na Ukrainę, są obecnie odczuwalne przez globalną społeczność, a dla niektórych grup stają się wręcz niebezpieczne. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), bez systemowych działań mających na celu skuteczne ograniczanie wzrostu cen niezbędnych towarów, najbiedniejsza część światowej populacji wzrośnie prawdopodobnie o 1%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Eksperci prognozują, że dodatkowe 50 milionów ludzi na całym świecie osiągnie poziom poniżej 1,90 dolara amerykańskiego dziennie, a więc progu absolutnego ubóstwa ustalonego przez Bank Światowy.

Największe ryzyko takiego scenariusza istnieje obecnie m.in. w Afryce - to poza Ameryką Środkową i Bliskim Wschodem jeden z głównych rynków, na którym sprzedajemy nasze flagowe brandy mleka w proszku z tłuszczem roślinnym Royal Milk, Imperial, Olimp Milk oraz Diamond Milk.

Jest ono powszechnie stosowane przez mieszkańców tych krajów do picia oraz do samodzielnego przygotowywania domowych jogurtów, tzw. lait caillé. Stale stawiamy na innowacje, dlatego nasz główny brand Royal Milk wzbogaciliśmy o witaminy i minerały, tak istotne dziś dla konsumentów. Ze względu na szalone ceny produktów mleczarskich obecnie widzimy spadek popytu na rynkach docelowych, zmniejszenie lokalnej konsumpcji, a w konsekwencji zwiększenie podaży, co już doprowadza do spadków cen

- mówi Andrzej Mirowski.