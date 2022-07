Spada sprzedaż masła. Rośnie sprzedaż miksów maślanych

Masło należy do najmocniej drożejących produktów. W maju jego cena w sklepach małoformatowych była wyższa o 53 proc. rdr, a w supermarketach o 39 proc. rdr. W związku z tym spada jego sprzedaż, a w supermarketach zdecydowanie rośnie sprzedaż miksów maślanych- podał CMR

Masło drożeje

Centrum Badania Rynku (CMR) poinformowało w piątek o danych dt. sprzedaży wyrobów maślanych. "W okresie od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. zarówno w sklepach małoformatowych do 300 mkw., jak i w supermarketach 301-2500 mkw., spadł wolumen sprzedaży wszystkich tłuszczów do smarowania - masła, margaryny oraz miksów maślanych" - przekazano.

W ocenie ekspertów CMR spadki związane są ze znacznym wzrostem cen produktów z tej kategorii. "Zwłaszcza masło jest dziś jedną z najszybciej drożejących kategorii produktów - cena za jego kilogram w sklepach małoformatowych w maju br. była aż o 53 proc. wyższa niż w maju zeszłego roku (w supermarketach o 39 proc.)" - wskazali.

Spadek sprzedaż masła

CMR zaznaczył, że w przypadku sklepów małoformatowych do (300 mkw.) w okresie czerwiec 2021 - maj 2022 wolumen sprzedaży masła spadł o "ponad 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej", a margaryna i miksy maślane zaliczyły spadek na poziomie "ok. 8-9 proc.".

Spadek sprzedaż masła jest nieco mniejszy w supermarketach - wolumen sprzedaży "w ciągu roku" zmniejszył się o "niecałe 12 proc.". Z kolei sprzedaż margaryn w supermarketach spadła o "zaledwie o ok. 2 proc.". To co odróżnia sytuację w supermarketach od sklepów małoformatowych to wielkość wolumenu sprzedaży miksów maślanych, który urósł "zdecydowanie", czyli o 14 proc.

"Ten wzrost może wynikać z faktu, iż podczas gdy średnie ceny za kilogram masła i margaryny w maju br. były w supermarketach wyższe odpowiednio o 39 proc. i 32 proc. w porównaniu do maja 2021, to średnia cena za kilogram miksu maślanego wzrosła "tylko" o 15 proc." - ocenili eksperci CMR. "Wygląda zatem na to, że jeśli jakakolwiek kategoria ma zyskiwać na popularności z powodu coraz wyższych cen masła, będą to właśnie miksy maślane" - dodali.

Według CMR powodów spadku sprzedaży masła w sklepach małoformatowych i supermarketach "należy szukać także w rosnącym znaczeniu dyskontów dla sprzedaży tej kategorii". "Klienci, obserwując szybkie tempo wzrostu cen masła, coraz częściej poszukują promocji, a te często najłatwiej znaleźć w dyskontach. W I kwartale 2022 r. dyskonty odpowiadały już za 60 proc. wartości sprzedaży masła w sklepach w Polsce - rok wcześniej było to 55 proc." - podał CMR.

CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych