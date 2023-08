Marka SPAR wprowadziła do oferty Mleko UHT 1 litr w dwóch wariantach: 1,5% oraz 3,2% tłuszczu. Ponadto w ofercie marki SPAR w kategorii nabiał można znaleźć masło, jaja – ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, z chowu ściółkowego, zielononóżki, a nawet przepiórczych – sery mozzarella i smażone.

Spar wprowadza mleko UHT

Mleko UHT to produkt wysoko wolumenowy

Mleko UHT to jedna z najważniejszych pozycji w ofercie marki własnej, jaką wprowadziliśmy w tym roku. To produkt wysoko wolumenowy i spożywany na co dzień w większości gospodarstw domowych, dlatego jest ważny w budowaniu świadomości i tożsamości marki własnej SPAR. Cena regularna mleka SPAR jest bardzo konkurencyjna – co stanowi odpowiedź na oczekiwania zarówno naszych partnerów, którzy prowadzą sklepy SPAR, jak i naszych konsumentów. Nie ukrywam, że liczymy na wysoką sprzedaż tych produktów. Rozszerzenie oferty o mleko – od polskiego, sprawdzonego dostawcy – jest ważnym elementem strategii rozwoju naszej marki własnej w Polsce. Warto zaznaczyć, że marka SPAR produkowana jest w większości przez polskich producentów, a w ostatnich miesiącach rozszerzyliśmy asortyment również o lody familijne, wodę źródlaną, soki, napoje, musy, wędliny i mięsne przekąski, konserwy rybne, a także innowacyjny na rynku brykiet z akacji i eukaliptusa. To pokazuje konsekwencję w działaniu SPAR – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Marka Spar obejmuje kilka subbrandów

Niedawno marka SPAR rozszerzyła ofertę o wodę źródlaną, soki, nektary, napoje oraz musy w tubkach, a także lemoniady marki Fresh to go. W sumie dało to 25 nowych indeksów. Na sezon letni sieć przygotowała również linię lodów i sorbetów pod marką własną SPAR. Oferta objęła 4 indeksy lodów o pojemności 900 ml oraz 4 warianty lodów 1 litr, a także 3 indeksy orzeźwiających sorbetów o pojemności 500 ml. Dodatkowo pod marką SPAR można kupić 6 nowych indeksów w segmencie ryb w konserwach w popularnych wariantach: makrela, śledź, szprot oraz sałatka z makrelą, które uzupełniły szeroki wybór przetworów rybnych SPAR – łososia atlantyckiego wędzonego na zimno bądź gorąco, śledzi w rozmaitych postaciach, pasty tuńczykowej, a także tuńczyka w puszce.

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

Sieć SPAR prowadzi też kampanię promocyjną „Lato ze SPAR”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na bogaty asortyment produktów charakterystycznych dla okresu letniego, które są w ofercie SPAR: napojów, lodów, piwa, produktów grillowych – w tym również nowych, atrakcyjnych produktów marki SPAR. Kampania jest widoczna w sklepach, w gazetkach reklamowych, na bilbordach i w social mediach.

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już kilkaset indeksów.

