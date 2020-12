Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol kluczowa dla polskiej gospodarki

Ranking „Złota Setka Polskiego Rolnictwa” powstaje na podstawie analizy czynników finansowych poszczególnych przedsiębiorstw. Autorzy zestawienia biorą pod uwagę przede wszystkim roczny przychód, rentowność oraz obrót poszczególnych firm.

Wyniki ekonomiczne są bowiem wyznacznikiem pozycji przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym. Ich wartość uzależniona jest natomiast od wyborów konsumentów, którzy – w przypadku nabiału – coraz większą uwagę przywiązują do sprawdzonych produktów, które zostały wytworzone w tradycyjny sposób, na bazie polskiego surowca. Te wartości cechują SM Mlekpol, dlatego Spółdzielnia po raz kolejny znalazła się wśród 10 najważniejszych podmiotów spożywczych w naszym kraju.

Dobra kondycja finansowa Mlekpolu oraz przede wszystkim konsekwentnie i przez lata realizowana polityka konsolidacji i rozwoju spowodowała, że firma z powodzeniem konkuruje z renomowanymi europejskimi podmiotami. W ubiegłym roku wartość sprzedaży i wyrobów SM Mlekpol wyniosła ponad 4,3 miliarda zł, z czego 711 milionów pochodziło ze sprzedaży poza granice Polski – asortyment Spółdzielni dostępny jest na pięciu kontynentach.

- Złota Setka Polskiego Rolnictwa to jedno z najważniejszych zestawień dotyczących branży spożywczej w naszym kraju. Produkcja rolnicza stanowi bowiem fundament polskiej gospodarki. Widoczne było to przede wszystkim w tym trudnym roku, kiedy zmierzyliśmy się z wybuchem epidemii koronawirusa. Mimo ograniczeń i obostrzeń produkcja żywności rośnie i stanowi coraz większy odsetek polskiego PKB. Dlatego z wielką satysfakcją przyjąłem wyniki tegorocznej Złotej Setki. Nasza Spółdzielnia obchodzi w tym roku swój szczególny jubileusz – 40-lecie powstania, a ranking jest nagrodą za wieloletni trud podjęty przez rolników, pracowników oraz partnerów handlowych. Nie traktujemy jednak wyników jako elementu rywalizacji na polskim rynku. Stanowi on dla nas dodatkową motywację do dalszej pracy oraz potwierdzenie istotnej roli jaką Spółdzielnia i sektor spożywczy pełni w systemie gospodarczym i ekonomicznym Polski – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Od wielu jest niekwestionowanym liderem rodzimego mleczarstwa oraz jednym z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM Mlekpol przekroczył granicę 1,93 mld litrów uzyskanego mleka rocznie. To ponad 5 milionów litrów mleka dziennie, od 9 tys. producentów – członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których m.in. należą marki: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska i Rolmlecz.