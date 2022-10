IDEO to spółka joint venture ID Logistics i Danone, założona w 2014 r. we Francji. Jest dostawcą usług logistycznych jako 4PL specjalizujący się w zarządzaniu przepływami towarów w transporcie kolejowym, drogowym i multimodalnym w Europie. Teraz wchodzi na polski rynek. Ma pełnić rolę Control Tower dla przepływów towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym dla Danone i firm z branży FMCG.

Zarządzanie przepływami w łańcuchu dostaw

Jej siedziba główna i jednocześnie Control Tower zlokalizowana jest w Saint Priest k/Lyonu. Od początku działalności spółka zarządza przepływami w łańcuchu dostaw dla dywizji Waters Danone i innych klientów FMCG.

W ramach dalszej ekspansji i strategii IDEO ukierunkowanej na pozyskanie nowych klientów, w Warszawie otwarto nową spółkę a zarazem jej drugi oddział - IDEO by ID Logistics. Jako Control Tower odpowiada za monitorowanie, planowanie i realizację przepływów towarów między fabrykami a centrami dystrybucji w Europie trzech linii produktowych Danone – produkty mleczne, pochodzenia roślinnego i żywienia specjalistycznego.

Obsługa przepływów wszystkich towarów Danone

Warszawskie Control Tower rozpoczęło obsługę operacyjną w lipcu 2022 r. od zarządzania przepływami w transporcie drogowym dla produktów Danone we Francji. Do połowy przyszłego roku zasięg jej działalności rozszerzy się o zarządzanie przepływami towarów dla wszystkich oddziałów Danone w 44 krajach Europy, zarówno w transporcie drogowym jak i kolejowym. W ramach sieci obejmującej 96 punktów załadunku i 81 punktów dostaw będzie realizowanych 150 tys. zamówień rocznie. ID Logistics by IDEO ma też odpowiadać za pozyskanie i obsługę innych firm z branży FMCG.

Odpowiedź na niepewną sytuację na rynku

Otwarcie Control Tower w Warszawie jest także odpowiedzią na wciąż niepewną sytuację na rynku i potrzeby klientów, którzy muszą się do niej dostosować. Dzięki naszemu know-how w zakresie logistyki 4 PL, doskonałości operacyjnej oraz innowacyjności możemy wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej i przygotowaniu się do nadchodzących wyzwań” podkreśla Magdalena Lubańska – Wiśniewska, dyrektor zarządzająca IDEO by ID Logistics.

