Spółki Danone wygenerowały 3,57 mld zł w polskiej gospodarce

- W 2020 roku spółki Danone wygenerowały 3,57 mld zł w polskiej gospodarce. Dodatkowo, każde utrzymane miejsce pracy w firmie przełożyło się na zatrudnienie czterech kolejnych osób w innych sektorach – łącznie to przeszło 16 tysięcy miejsc pracy - czytamy w Raporcie wpływu za 2020 rok.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 30-09-2021, 16:53

Danone opublikował raport wpływu 2020

Zrównoważony rozwój Danone

Bez względu na trudny kontekst społeczny i gospodarczy roku 2020, spółki Danone nie tylko kontynuowały realizację swoich zobowiązań, ale również udzieliły znaczącej pomocy tym, którzy jej potrzebowali – udowodniając, że zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność traktują na równi z dążeniem do wzrostów biznesowych. Pracownicy otrzymali niezbędne środki ochrony indywidualnej, elastyczną organizację pracy oraz gwarancję zatrudnienia i utrzymania wynagrodzeń w najtrudniejszym okresie pandemii. Dostawcy i partnerzy biznesowi mogli skorzystać ze specjalnych warunków, umożliwiających utrzymanie ciągłości dostaw i zachowanie płynności finansowej. Pomoc otrzymali również bezpośrednio walczący z pandemią: pracownicy placówek medycznych, ratownicy, chorzy w szpitalach, organizacje pozarządowe, seniorzy i osoby w kryzysie bezdomności.

Spółki Danone zasiliły budżet państwa kwotą 169,6 mln zł

W 2020 spółki Danone zasiliły budżet państwa kwotą 169,6 mln złotych - to dwa razy więcej niż kwota dostępna na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie w roku 2020.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Jako Danone, prowadzimy działalność w Polsce od blisko 30 lat. Nasze produkty, w tym takie marki jak Danio, Bobovita i Żywiec Zdrój, powstają właśnie tu. Dzięki temu pozytywnie wpływamy na polską gospodarkę i najbliższe otoczenie wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Od wielu lat współpracujemy z polskimi rolnikami, dostawcami mleka oraz innych surowców. Jesteśmy dumni, że produkty które powstają w siedmiu polskich zakładach produkcyjnych trafiają do konsumentów w dziesiątkach krajów na pięciu kontynentach. - podsumowuje Paweł Piątek, Dyrektor Generalny Nutricia Polska.

Praca w Danone

Działania Danone wpływają także na rynek pracy. W czasie, gdy bezrobocie w Polsce wzrosło o 20%, każde miejsce pracy w Danone generowało zatrudnienie w gospodarce dla aż 4 kolejnych osób. To łącznie aż 16 449 utrzymanych miejsc pracy. Zaś za wynagrodzenia wygenerowane przez spółki Danone w 2020 w kwocie 810,6 mln zł – można by sfinansować wszystkie inwestycje z 2020 roku, jakie podjęło Miasto Kraków. Całościowy wkład spółek Danone w polską gospodarkę wyniósł 3,57 mld zł – dla zobrazowania skali - jest to kwota, która mogłaby pokryć ponad 30% wydatków zaplanowanych w budżecie Państwa na rolnictwo i rozwój wsi w 2021 roku.

System Nutri-Score w Danone

Firma chwali się także, że jako pierwszy producent rozpoczęła wprowadzanie systemu Nutri – Score na etykiety produktów mlecznych.

- Na każdy nasz produkt spoglądamy kompleksowo. Konsekwentnie udoskonalamy receptury i rozwijamy ofertę, każdego roku wprowadzając dziesiątki innowacji wspierających konsumentów w komponowaniu właściwej diety. Służy temu również prosty design opakowań zapewniający łatwy dostęp do kluczowych informacji żywieniowych. Wszystko po to, by ułatwiać prawidłowe wybory. – mówi Marek Sumiła - Dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie.