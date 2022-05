Spomlek: Mamy hiperbolę wzrostu kosztów

Nikt nie ma złudzeń, że ostatnie miesiące przyniosły nam wzrost kosztów wszystkich surowców, usług i produktów. Mamy do czynienia z hiperbolą wzrostu kosztów, która nie hamuje, a wręcz rozpędza się – mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 11-05-2022, 08:01

Mamy hiperbolę wzrostu kosztów - mówi Paweł Gaca, wiceprezes Spomleku

- Nikt nie ma też wątpliwości, że najwięcej urosły opłaty za energię elektryczną, która potrzeba jest wszystkim począwszy od naszych domów, instytucji, kończąc na producentach i firmach. To przełożyło się na tempo wzrostu kosztów materiałów bezpośrednich stosowanych do produkcji, a te zaś na wyższe koszty płac - ocenia

Wzrost cen pociąga za sobą dalszy wzrost

Podkreśla, że trudno cokolwiek przewidzieć, prognozować jakikolwiek scenariusz na ten rok, bo za granicami naszego kraju toczy się wojna, a cała Europa, czy wręcz świat boryka się z inflacją. - Polska, która ma jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej mierzy się coraz wyższymi cenami na każdym poziomie. Dookoła słychać słowa zdziwienia i wręcz trwogi konsumentów, którzy idąc po zakupy zauważają stale rosnące ceny. Rosną również ceny produktów mlecznych, w tym serów żółtych. Nasza firma, jak wszystkie, odczuwa rosnące koszty, ale również rosnące marże na produkty – mówi Paweł Gaca.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Spadek popytu zatrzyma inflację

Zaznacza, że na tę chwilę udaje firmie się utrzymać dobry wynik finansowy. - Jednak trzeba mieć świadomość, że dynamika kosztów i zysków może się bardzo szybko odwrócić. Jednym z ważniejszych czynników, który będzie miał na to wpływ jest bariera popytowa. Rynek nie akceptuje wyższych cen, płace przestaną nadążać za wzrostem inflacji i będziemy mieć do czynienia ze spadkiem popytu. Jest on jednak niestety potrzebny, żeby zahamować inflację – uważa wiceprezes Spomleku.

Dodaje, iż uważa, że taki scenariusz jest nieunikniony również w obszarze żywności. Konsumenci będą szukać tańszych produktów, do łask mogą wrócić tzw. no name’y, zamienniki, a cena będzie odgrywała największą rolę przy półce. - Jakość produktów, ich pochodzenie, wszelkie znaczki na opakowaniu, na które konsumenci baczniej zwracali uwagę, nie będą się liczyć – dodaje.

Najwyższe ceny mleka w historii

Obserwując rynek, widać, iż drożeje praktycznie cała półka - wszystkie produkty. - Mamy do czynienia z różnymi dynamikami zmian cen w różnych momentach czasowych. W ostatnim czasie mocno wzrosły ceny produktów proszkowanych, w tym pochodzące z serwatki, a zaraz po nich sery żółte. Do wszystkich segmentów produktów mlecznych niezbędny jest ten sam surowiec – mleko, którego ceny są dzisiaj najwyższe w historii. Średnia cena GUS jest na poziomie 1,96 zł/l

- Ostatni okres sprzyja producentom serów, które przez ostatnie kilka lat nie notowały wyraźnych wzrostów ani spadków cen. Dzisiaj ceny na sery opuściły przedział cenowy, w którym poruszały się przez ostatnie kilka lat i w ciągu ostatniego roku urosły ok. 25 proc. To nie koniec podwyżek. Konsumenci muszą mieć świadomość, że ceny żywności nadal będą rosły – podkreśla Paweł Gaca.

Cały artykuł pt. Spomlek: Wzrost kosztów zmieni cały rynek mleczarski można przeczytać w Strefie Premium