Lata pracy, miesiące przygotowań i długie minuty wyczekiwania na werdykt – Gala Gospodarstwo Roku Spółdzielczej Mleczarni Spomlek była podsumowaniem pracy hodowców bydła mlecznego. Trzy gospodarstwa w trzech kategoriach otrzymały nagrody główne – samochody osobowe Kia Stonic w barwach marki serów Serenada.

Spomlek nagrodził najlepszych dostawców mleka /fot. Spomlek

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu Spomleku odwiedziła w czerwcu 16 gospodarstw, które w ciągu roku trwania konkursu zdobyły największą liczbę punktów. Komisja oceniła wizualną stronę gospodarstw. Suma punktów z poszczególnych etapów konkursu pozwoliła wybrać zwycięzców oraz przyznać miejsca na podium.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Do ścisłego finału przechodzą najlepsi z najlepszych hodowców, którzy przez wiele lat pracują na rzecz rozwoju swoich gospodarstw. Nie osiągnie się sukcesu starając się tylko przez rok trwania konkursu. Jakość surowca, wysoki poziom parametrów, udział w konkursach czy wystawach oraz wizualna strona całego gospodarstwa to składowe, które wymagają ogromu pracy, zaangażowania przez lata – mówi Agnieszka Kamela, Wiceprezes Zarządu.

Tegoroczni zwycięzcy konkursu Gospodarstwo Roku otrzymali samochody osobowe Kia Stonic w barwach marki serów Serenada.

To nie miejsca, budowle i krowy doceniamy od 11 lat. Gospodarstwa to ludzie, ich pasja i miłość do roli. To jest budujące i zasługuje na uznanie. Podsumowanie pracy naszych dostawców mleka ważne jest z dwóch powodów. W tej codziennej monotonii pracy, czasem niepowodzeń, zmęczenia daje im motywację do działania i rozwoju. Dla Spółdzielni zaś, ten rozwój i ta motywacja wpływa na jakość surowca, tym samym jakość naszych produktów. Jesteśmy dumni, że mamy takich hodowców i możemy nagradzać ich starania

– mówi Edward Bajko, Prezes Spomleku.