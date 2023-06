Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek nagrodziła swoich najlepszych producentów mleka. 15 laureatów w trzech kategoriach nagrodzono podczas 12. Gali Gospodarstwo Roku, która odbyła się 1 czerwca w Radzyniu Podlaskim, mieście, w którym Spomlek ma główną siedzibę.

Spomlek nagrodził najlepszych dostawców mleka

Nagrody dla najlepszych dostawców Spomleku

W tegorocznej edycji wzięło udział 1100 gospodarstw. Przez 12 miesięcy, od kwietnia 2022 roku do marca 2023 roku, przyznawano im punkty za jakość i parametry mleka, wydajność mleczną, współpracę z działem zaopatrzenia rolników. Liczył się również staż dostaw mleka do spółdzielni. Zmagania zostały podzielone na cztery etapy. Po każdym z nich odpadało 25% gospodarstw z najniższą liczbą punktów. Do półfinału weszło 20 gospodarstw z każdej grupy: gospodarstwo małe od 50 tys. do 200 tys. l mleka rocznie, gospodarstwo średnie do 360 tys. l mleka oraz gospodarstwo duże powyżej 360 tys. l mleka rocznie, z których została wyłoniona finałowa piątka.

W kolejnym etapie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej i pracownika działu skupu surowca odwiedziła każde gospodarstwo przyznając indywidualną punktację. Oceniono je pod kątem parku maszynowego, innowacyjnych rozwiązań, udziału gospodarzy w szkoleniach oraz wizualnej strony gospodarstw. Po podliczeniu punktacji przyznano miejsca od I do V w każdej kategorii.

Najlepsi dostawcy otrzymują samochody

Gala to uroczystość o hodowcach oraz dla hodowców mleka. To zwieńczenie ich pracy, starań i wysiłku, który każdego dnia wkładają w produkcję mleka – ciężką i wymagającą gałąź rolnictwa. Od 12 lat trwania konkursu widzimy ogromny postęp w gospodarstwach naszych hodowców, jak ewaluują, jak doposażają gospodarstwa, budują lub odnawiają obory dbając o komfort i wygodę zwierząt. Wszystko to ma ogromny wpływ na zdrowotność krów, wydajność i jakość mleka – mówi Agnieszka Kamela, Wiceprezes SM Spomlek.

Wyniki konkursu utrzymywane są w ścisłej tajemnicy. Wyczytywane są wyniki konkursu zaczynając od miejsca V w kategorii gospodarstwo małe, żeby na koniec zaprosić na scenę dwa gospodarstwa, z których jedno w swojej kategorii otrzyma tytuł Gospodarstwa Roku. Nagrodami głównymi są samochody osobowe w barwach marki serów Serenada. W tym roku najlepsi gospodarze odjechali do domu Skodą Kamiq. Natomiast laureaci pozostałych miejsc otrzymali bardzo wartościowe nagrody rzeczowe oraz piękne statuetki.

Spomlek docenia pracę rolników, konkurs jest tego wyrazem

Przez wiele lat organizowania konkursu, a przede wszystkim uroczystej Gali słyszeliśmy wiele różnych, niekiedy skrajnych opinii i komentarzy pod kątem wydarzenia. Natomiast po głębokiej analizie zawsze dochodziliśmy do wniosku, że konkurs to bardzo ważna część naszej działalności skierowanej do właścicieli – hodowców bydła mlecznego. Docenienie i nagrodzenie ich pracy daje nam satysfakcję, pokazuje że Spółdzielnia bez nich nie mogła by istnieć, jednocześnie wpływa na ich większe zaangażowanie w rozwój gospodarstwa i dbanie o jakość mleka – mówi Paweł Gaca, Prezes Zarządu Spomleku.

Podczas Gali Gospodarstwo Roku nagrodzono również rolników w czterech kategoriach: najwyższa zawartość kazeiny w roku 2022, najwyższa jakość mleka, najwyższa dynamika produkcji i największe dostawy mleka.

Gala Gospodarstwa Roku to wydarzenie, które wspiera co roku wiele firm współpracujących ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek. Ich wkład w organizację Gali zasługuje na wielkie uznanie i podziękowanie.

