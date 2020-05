Spomlek otworzył lokal w Warszawie - Bursztynowa bistro (galeria)

Miało być wielkie otwarcie, piękna uroczystość i mnóstwo gości – mieszkańców Warszawy i okolic, którzy razem z nami mieli świętować miesiące prac i przygotowań. Epidemia pokrzyżowała nam te plany. Bez wielkich fajerwerków, ale z otwartymi ser(c)ami otworzyliśmy dla Was miejsce, jakiego nie ma jeszcze w Warszawie, ba … nie ma jeszcze w Polsce. Zapraszamy do Bursztynowa bistro - mówi Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Pomysł na bistro Bursztynowa narodził się ponad dwa lata temu. Schowany został do szuflady, bo to nie był jeszcze ten czas. Powrócił, kiedy sery z Mleczarni Spomlek tj. Bursztyn, Rubin i Szafir szybko zyskały popularność w wielu najlepszych polskich restauracjach i hotelach. Pojawiły się w kartach dań jako deska serów, dodatek do potraw czy odrębna przekąska. Oczekiwanie na odpowiedni lokal, jego urządzenie trwało miesiącami - czyli tyle ile dojrzewają najdłużej dojrzewające sery tj. Bursztyn Szefa.



- Nowy Świat to lokalizacja wybrana bardzo świadomie. Ucieszą nas stali bywalcy, na nich liczymy, ale przede wszystkim liczymy na turystów z całej Polski, którzy przy okazji wycieczki do stolicy odwiedzą nas i zainspirują się polskimi serami długodojrzewającymi. Młodsze wersje naszych produktów dostępne są w sklepach w całej Polsce, zatem Konsumenci mogą po powrocie w rodzinne strony cieszyć się ich smakiem. W samym bistro zaś oferujemy nie tylko pyszne potrawy, ale również możliwość zakupu wyjątkowych, limitowanych wersji serów, dojrzewających nawet do 30 miesięcy, oryginalnych i ciekawych dodatków jak konfitury czy miody kremowane, kajmak z serem Bursztyn i wiele innych - wymienia Emilia Pożarowszczyk, Kierownik Marketingu i PR.