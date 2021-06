Spomlek promuje sport wśród pracowników

Oszczędzają CO2, zbierają pieniądze do skarbonki na cel charytatywny, dostają nagrody - Mleczarnia Spomlek zaprosiła pracowników do rowerowo-biegowego wyzwania „Ruszaj się z Serenadą”. Liczone są kilometry, przyznawane punkty i nagrody. Wszystko po to, żeby zachęcić załogę do aktywności fizycznej i zadbania o swoje zdrowie.

Data: 09-06-2021, 15:27

Epidemia, lock down wpłynęły na nasze życie społeczne, zawodowe i aktywność fizyczną. Mniej czasu poświęcamy na ruch, a więcej na oglądanie telewizji czy serfowanie po sieci. Spomlek, który zatrudnia w swoich czterech oddziałach niespełna 800 pracowników postanowił spróbować zmienić przyzwyczajenia załogi i zachęcić ich do uprawiania sportu.

Aplikacja Ruszaj się z Serenadą

- Uruchomiliśmy aplikację Activy z wyzwaniem „Ruszaj się z Serenadą”. Każdy pracownik może ją ściągnąć na smartfona i zbierać punkty. A te przyznajemy za jazdę rowerem, na rolkach, bieganie i chodzenie. Dodatkowo premiowane są aktywności do pracy czy passa. Drobne nagrody wręczamy co tydzień, po miesiącu nagrodzimy najbardziej aktywnych uczestników wyzwania, natomiast pod koniec sierpnia rozdamy serenadowe rowery za pierwsze miejsca. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniamy się do lepszego samopoczucia załogi, lepszej kondycji fizycznej, ale również do zabawy i ciekawej rywalizacji. Mamy już wiele sygnałów, że wyzwanie podoba się, a pracownicy motywują się i mobilizują do większe aktywności fizycznej - mówi Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Nagrodą główną w wyzwaniu "Ruszaj się z Serenadą" jest rower jak serek - żółty w czarne kropki

Dołączyć do zabawy może każdy pracownik w dowolnym momencie.

Punkty zamiast kilometrów – to gra nie tylko dla sportowców!

Nagrody

Nagradzane są nie tylko pokonane kilometry, ale również za sam fakt wykonania aktywności oraz regularność. Nie musowo pokonywać bardzo długich dystansów, niech to będzie choćby kilka kilometrów, ważne, żeby konsekwentnie ruszać się każdego dnia.

Wyzwanie podzielone jest na 2 miesięczne edycje. Pracownicy pokonują kilometry, oszczędzają CO2, ale również zbierają do wirtualnej skarbonki pieniądze, które zwycięska drużyna z danego oddziału firmy przeznaczy na wyznaczony przez siebie cel: na fundację, stowarzyszenie czy pomoc osobom chorym.

- To jest dodatkowy bonus i dodatkowa motywacja do działania. Każda osoba, która „rusza się z Serenadą” widzi ile dokłada do tej skarbonki, a suma środków po dwóch miesiącach wyzwania będzie przeznaczona na wybrany przez pracowników cel charytatywny – dodaje Mostowiec.

Zdrowie pracowników firmy, ich dobre samopoczucie przekłada się na efektywność w pracy.