Spomlek prowadzi zieloną transformację firmy

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek od lat prowadzi działania zgodnie z założeniami zielonej transformacji. Modernizacja oczyszczalni ścieków, udoskonalanie procesów, automatyzacja procesu spalania i odzysk ciepła ze spalin oraz racjonalna gospodarka energetyczna to jedne z najważniejszych działań firmy.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 08-03-2022, 11:51

W styczniu w czterech zakładach SM Spomlek rozpoczęła się inwestycja w odnawialne źródła energii czyli montaż paneli fotowoltaicznych.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w zakładach mleczarni jest większe niż ilość, którą mają wytworzyć panele. Natomiast patrząc z perspektywy rosnących kosztów energii oraz potrzeb środowiskowych jest to inwestycja opłacalna i potrzebna. W kolejnym etapie będziemy zwiększać moc instalacji fotowoltaicznych w zakładach – mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rośnie zapotrzebowanie na energię w zakładach

Spomlek jest na ostatniej prostej związanej z projektem, którego jednym z celów jest efekt ekologiczny. Firma wygrała konkurs „Szybka Ścieżka” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymując na ten cel środki finansowe.

- W projekcie zastosowaliśmy autorskie rozwiązania technologiczne w budowie modułów, co pozwoli ograniczyć ilość folii wykorzystanej do pakowania produktu, znacznie redukując materiałochłonność produkcji. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu dotychczas używanej folii opakowaniem z folii cieńszej zachowując przy tym bezpieczeństwo produktu oraz nie skracając jego terminu przydatności do spożycia – dodaje Wiceprezes Spomleku.

Spomlek inwestuje w rozwiązania proekologiczne

Firma ukończyła już szereg inwestycji, które sprowadzają się do ochrony środowiska szeroko pojętej. W zakładzie wykorzystywane jest ciepło odzyskane z kondensatu z nagrzewnic suszarni. Nagrzewa ono wodę do temperatury 90°C, która zabezpiecza ciągłą pracę pasteryzatora do obróbki surowca przerabiającego całe skupione mleko, zasila stację mycia CIP dla autocystern, stacje CIP dla instalacji nabiałowych w dziale odbioru mleka. Inaczej mówiąc cała aparatownia w Spomleku pracuje na cieple odpadowym z pracy proszkowni.

- Nowoczesnym działaniem w zakładzie w Radzyniu Podlaskim jest wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 120 kW w wyniku redukcji pary. Energia wytworzona w całości pokrywa zapotrzebowanie kotłowni zakładowej, a nadwyżkę zużywają pozostałe działy – tłumaczy Władysław Pietruch, kierownik ds. techniki i inwestycji.

Świadomy wybór ekosystemu

Spomlek zainwestował również w trigenerację wytwarzającą energię elektryczną o mocy 1MW. Ciepło odpadowe zamienione zostanie w wodę lodową wykorzystywaną w procesach technologicznych.

Zadaniem tych inwestycji ma być pełny odzysk ciepła i zimna w zakładzie – dodaje kierownik Pietruch.

Nośnikiem zielonej transformacji są innowacyjne technologie oraz optymalizacje procesów a także zmiany postaw konsumenckich. Spomlek świadomie podejmuje decyzje związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i ekosystemu.