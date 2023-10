1 sierpnia 2013 roku nastąpiło połączenie dwóch spółdzielni oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, że OSM w Chojnicach pozostaje zakładem w strukturach SM Spomlek. Przez 10 lat zmieniło się oblicze chojnickiej mleczarni, która wyspecjalizowała się w produkcji serów żółtych.

Spomlek przyłączył zakład w Chojnicach 10 lat temu. Co się tam zmieniło?

Historia mleczarni w Chojnicach

Początki mleczarstwa w Chojnicach datuje się na lata 1886. Najstarsi mieszkańcy miasta wspominają zakład mleczarski, który istniał na ul. Wałowej. XIX - wieczny budynek nie nadawał się jednak do modernizacji, nie spełniał żadnych wymogów sanitarnych, nie było nawet studni, a słabe stropy nie pozwalały na wstawienie urządzeń i maszyn.

Władze podjęły decyzję o budowie nowoczesnego zakładu mleczarskiego na ul. Igielskiej. Budowa trwała 3 lata (1969-1972). W zakładzie pracę miało znaleźć 255 osób, w tym 60 kobiet (cel zmniejszenie bezrobocia kobiet). Miał to być najnowocześniejszy i największy zakład mleczarski w woj. Bydgoskim. Produkowany miał być ser gouda. Na placu budowy pracowało równocześnie ponad 100 robotników, 10 firm podwykonawczych. Skomplikowany proces rozruchu mleczarni trwał od 3 do 27 października 1972 r. Zdolność produkcyjna była obliczona na przetwórstwo 140 tys. litrów mleka. (Dzisiaj ok. 1,1 mln l miesięcznie). Produkowano kefir, jogurt, szampan serwatkowy oraz różnego rodzaju sery i serki twarogowe.

Sieci handlowe wymusiły zmiany

Coraz większa konkurencja na rynku mleka w Polsce, sieci handlowe, które wymagały dostarczania dużych ilości towaru, rosnące koszty przerobu mleka, wymagania państwowe/unijne/sieci handlowych oraz kurczył się rynek lokalnych hurtowni i sklepów - wszystkie te czynniki spowodowały, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach zaczęła mieć problemy finansowe. W połowie 2012 roku powołano nowego Prezesa Damiana Kożucha, ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Po ok. pół roku nowy prezes rozpoczął rozmowy o połączeniu. Rada Nadzorcza i Zarząd wybrali Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek na swojego partnera. Oficjalne podpisanie aktu połączenia OSM w Chojnicach z SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim nastąpiło na mocy prawa spółdzielczego 1 sierpnia 2013 roku.

Największe obawy przed połączeniem dotyczyły zwolnień pracowników, zamknięcia produkcji i zakładu, wywożenia mleka. Te obawy szybko ustąpiły. Dzisiaj wiem, że konsolidacja to była dobra decyzja. Zakład w Chojnicach przeszedł przemyślany i konsekwentny rozwój. Kilka najważniejszych kroków milowych to, m.in.: nowa serownia z kotłami serowarskimi, solownia, pakowaczka, przebudowa oczyszczalni, remont laboratorium, nowe tanki na mleko i wiele wiele innych. To był krok w przyszłość – mówi Damian Kożuch, Dyrektor Oddziału w Chojnicach.

Nowy rozdział w strukturach Spomleku

W sierpniu 2015 roku w zakładzie w Chojnicach uruchomiona została nowoczesna linia do produkcji sera, głównie sera salami i gouda w blokach. Wartość inwestycji wyniosła 26 mln zł. Pod koniec 2016 roku uruchomiona została nowa linia do krojenia i transportu sera. Przeprowadzony został gruntowny remont biurowca.

Nasz oddział Chojnice to bardzo stabilny obszar skupu mleka, permanentny wzrost bazy surowcowej, bardzo perspektywiczny zakład, który daje nadal możliwości myślenia o nim w kontekście inwestycji. Dzięki tym dwóch połączeniom z Młynarami i Chojnicami, udało nam się osiągnąć wysoki pułap sprzedaży, który stawia nas na równi z liderami rynku. Jesteśmy dzisiaj jednym z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce. Dodam, że przy połączeniach zawsze podchodzimy do procesu zmian w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Zawsze przyglądamy się na potencjał tego, co już jest i staramy się go rozwijać. A jeśli zmieniamy formułę pracy to stopniowo i za obopólną zgodą. Warto się z nami połączyć. Mamy doświadczenie z Chojnicami i Młynarami, szanujemy prawa spółdzielcze i dla nas najważniejsi są ludzi, z którymi współpracujemy – mówi Prezes Zarządu Paweł Gaca.

Mleczarnia w Chojnicach, która od 10 lat tworzy struktury Spółdzielczej Mleczarni Spomlek to zakład, w którym produkowany jest ser Salami Serenada, Nasz Salami, Salami z przyprawami oraz od niedawna również ser szwajcarski Radamer. Firma zatrudnia w Chojnicach ponad 120 osób, skupuje mleko od 250 rolników z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

