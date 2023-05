Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek postawiła na loterię jako znaną formę reklamy, która jest jedną z najbardziej lubianych przez konsumentów form promocji produktów. Loteria to również zabawa, zdrowa rywalizacja, której zasady są proste, nie wymagają kreatywności, a szanse na wygranie pieniędzy są równe dla wszystkich. Codzienne zakupy, w przypadku tej loterii, sera żółtego Serenada, Skarby Serowara czy Sery z Radzynia Podlaskiego, stają się okazją do podjęcia wyzwania i szansą zdobycia nagród.

Szukamy z konsumentami wspólnej drogi, która zaprowadzi nas do budowania wizerunku marki i zwiększenia sprzedaży, natomiast dla nich będzie źródłem radości, zabawy i możliwości wygrania cennych nagród. W tym roku postanowiliśmy też pójść o krok dalej. W związku z tym, że jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie w wielu aspektach swojej działalności, dodatkowo chcemy wspierać organizacje pożytku publicznego tj. fundacje. My dajemy pieniądze, a cel ich przeznaczenia wskazuje zwycięzca naszej SERdecznej loterii. Konsumenci będą mieli podwójne szczęście: wygrają pieniądze dla siebie, jak i dodatkowe kwoty do przekazania na wybraną przez siebie fundację. Pomaganie jest ważne dla nas wszystkich, a pomaganie bez zbędnego angażowania się będzie znakomitą formą dodatkowej nagrody dla zwycięzcy

- mówi Emilia Pożarowszczyk, Kierownik Marketingu SM Spomlek.