Spomlek: To nie koniec podwyżek

Na półkach sklepowych już dzisiaj widać zmiany cen produktów nabiałowych. Oczywiście dzieje się to wolniej niż rosnąca, z miesiąca na miesiąc cena mleka, z uwagi na obowiązujące kontrakty, których nie da się zmienić z dnia na dzień - mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 16-12-2021, 10:04

To nie koniec podwyżek - zapowiada Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek/ fot. materiały prasowe

Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek podkreśla, iż na dzisiaj ceny serów są wyższe o kilkanaście procent w odniesieniu do pierwszej połowy roku, natomiast to nie jest koniec podwyżek. - Będą one rosły adekwatnie do rosnących kosztów, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w samych mleczarniach. Zastanawiamy się tylko jaki poziom cen będą akceptować konsumenci. Przy wysokich cenach sera będą oni poszukiwali tańszych zamienników, być może wędlin - zwraca uwagę.

Wpływ inflacji na działalność firm widoczny będzie już w końcówce bieżącego roku, ale pełny obraz zobaczymy dopiero w roku 2022.

Spomlek: Koszty wzrosną kilkadziesiąt procent

Ekspert zaznacza, że ceny gazu i prądu w przyszłym roku wrosną o kilkadziesiąt procent, gazu być możne nawet o kilkaset, co natychmiast wpłynie na koszty wytwarzania. - Zmiany związane z kosztami płac – płaca minimalna i silna presja płacowa pracowników w związku z inflacją również przyczyni się do wzrostu kosztów. Wreszcie koszty związane z materiałami bezpośrednimi używanymi do produkcji – w zależności od typu materiału wzrosty od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Szacujemy, że wymienione wyżej czynniki wpłyną w przypadku naszej Spółdzielni na wzrost kosztów przekraczający 15 mln zł - mówi Paweł Gaca.

Udział mleka w kosztach

- Największy udział w kosztach, w przypadku takich firm jak nasza, stanowią oczywiście koszty surowca – mleka i w tym obszarze również spodziewamy się zwyżek. Nie ze względu na oczekiwania rolników – producentów mleka, ale ze względu na to, że sytuacja w ich gospodarstwach wygląda dokładnie tak samo. Koszty wytwarzania rosną równie gwałtownie - dodaje.

Wszyscy odczujemy inflację

W konsekwencji wszyscy poniesiemy koszty związane z inflacją. - Mocno się zastanawiam, czy instytucje państwowe – głównie NBP – są w stanie w tej chwili kontrolować inflację. Obawiam się, że w horyzoncie najbliższego roku nie - mówi wiceprezes Spomleku.