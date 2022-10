Kącik zabaw w szpitalu w Elblągu powstał dzięki hojności uczestników tegorocznej Gali konkursu Gospodarstwo Roku. Dostawcy mleka wskazali placówkę zdrowia, w której chcieliby stworzyć Serenadowy kącik zabaw. Powstał on w gabinecie lekarza pediatry opieki nocnej i świątecznej. Dzieci przed i po badaniu będą mogły korzystać z zabawek, a rodzice w tym czasie spokojnie wysłuchają zaleceń lekarza.

Serenadowy kącik zabaw został oddany do użytku 30 września. Obecni na otwarciu byli pracownicy szpitala, a Spółdzielnię reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kalinowski oraz Rzecznik prasowy Aneta Mostowiec.

Cieszę się, że Serenadowy kącik zabaw znalazł swoje miejsce w szpitalu w Elblągu. Jest to wojewódzkie miasto, w którym każdego dnia pomoc medyczną otrzymują setki pacjentów. Poza tym, jest to lokalizacja bliska naszej mleczarni w Młynarach oraz setek dostawców z terenu Warmii i Mazur. To jest dla nas dowód na to, że firma Spomlek jest odpowiedzialna społecznie i dba o rodziny, dzieci i ich dobre samopoczucie

– mówi Marek Kalinowski, Przewodniczący RN.