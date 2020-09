Spomlek ufundował samochody dla najlepszych dostawców

- Konkurs Gospodarstwo Roku organizowany od dziewięciu lat przez naszą Spółdzielnię jest już symbolem współpracy firmy z dostawcami mleka oraz docenieniem ich pracy i zaangażowania. Jest to również forma mobilizacji do jeszcze większego dbania o gospodarstwo oraz hodowli zwierząt. Celem konkursu jest pokazanie, że dzisiejsze gospodarstwa rolne to wspaniałe farmy z nowoczesnymi budynkami gospodarskimi, zmechanizowane i bardzo zadbane. To już małe przedsiębiorstwa, w których porządek, estetyka i jakość produkcji mlecznej są na najwyższym poziomie - mówi Edward Bajko, Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Doroczny konkurs Spomleku trwa okrągły rok, a udział w nim biorą wszyscy dostawcy surowca – ponad 1100 osób. Punkty przyznawane są za jakość mleka i jego parametry, wydajność na podstawie oceny wartości użytkowej bydła, współpracę z działem zaopatrzenia rolników i staż dostaw mleka do spółdzielni. Zmagania podzielone są na cztery etapy. Po każdym z nich z konkursu odpada 25% gospodarstw z najniższą liczbą punktów. Do finału wchodzi 15 gospodarstw z każdej grupy. Kategorii jest trzy: „Gospodarstwo małe” - produkujące od 50 tys. do 200 tys. litrów mleka rocznie, „Gospodarstwo średnie” od 200 do 360 tys. l mleka rocznie oraz „Gospodarstwo duże” produkujące powyżej 360 tys. litrów mleka.

Nagrodami głównymi w każdej z trzech kategorii są samochody osobowe. W tym roku zwycięzcy odjechali Oplami Crossland w barwach sztandarowej marki Serenada. Nagrodą za drugie miejsca były quady, trzecie miejsce na podium nagrodzono motocyklami cross, zaś czwarte i piąte miejsce parą rowerów miejskich.

Komisja konkursowa, która wizytowała 15 najlepszych gospodarstw miała nie lada wyzwanie.

- Z wielką przyjemnością wizytuje się najlepsze gospodarstwa naszych dostawców. Czystość, ład i porządek w obejściu budzi wielki szacunek dla gospodarzy, którzy pomimo ciężkiej, codziennej pracy przy zwierzętach, dbają o wizerunek całego gospodarstwa. Dziewięć lat temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zorganizowaniu konkursu, nikt nie spodziewał się, że w gospodarstwach naszych rolników będą zachodziły tak radykalne zmiany. Jestem w komisji co roku, począwszy od I edycji konkursu i widzę, jak gospodarstwa wyglądały kilka lat temu, a jak teraz. Coraz trudniejsze zadanie przed nami, aby wybrać to najlepsze gospodarstwo, które nagrodzimy samochodem w barwach Serenady. Nie jest to łatwe, gdyż wybieramy spośród najlepszych, którzy cały rok starali się i szykowali do finałowego starcia. Wierzymy, że dzięki konkursowi zmienia się wizerunek polskiej wsi. Ten rok jest wyjątkowy, wyniki konkursu ogłaszamy dużo później niż zazwyczaj, ale cieszy mnie bardzo fakt, że nagrody główne jadą do każdego oddziału naszej mleczarni: do Radzynia Podlaskiego, Młynar i Chojnic - mówi Agnieszka Kamela, Dyrektor Skupu SM Spomlek.