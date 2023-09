Technikum przetwórstwa mleczarskiego powstało w 2019 roku przy Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej (woj. Lubelskie). Był to wynik współpracy szkoły oraz Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, która patrząc perspektywicznie zdaje sobie sprawę, że inwestycja w młodych to budowanie wykształconej kadry mleczarskiej. Młodzież zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną podczas lekcji i praktyk, które odbywają się w mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim.

Spółdzielnia Spomlek oferuje wsparcie zawodowe uczniom oraz od 3 lat funduje stypendia po 2000 zł za rok szkolny dla trzech najlepszych uczniów z technikum przetwórstwa mleczarskiego.

Jest to forma wsparcia finansowego, ale również motywacja do dalszej nauki. Chcemy też pokazać, zarówno młodym ludziom, jak również ich rodzicom, że technikum przetwórstwa mleczarskiego to wybór niekiedy ścieżki rozwoju, szansa na podjęcie pracy w jednym z największych zakładów w regionie. Mleczarstwo to prężnie działająca gałąź przetwórstwa, która rozwija się i potrzebuje do tego rozwoju młodych ludzi, ludzi z pasją, chęciami, zaangażowaniem. Zachęcamy młodzież do podjęcia nauki w tym zawodzie, który jest nie tylko ciekawy, ale z dużym potencjałem

– mówi Prezes Spomleku Paweł Gaca.