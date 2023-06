Praktyki studenckie to nie tylko obowiązek ale też okazja, żeby w praktyce przetestować wiedzę ze studiów. Spomlek postawił sobie za cel, żeby pokazać studentom, że praktyki mogą być trampoliną w drodze do rozwoju, kształcenia i zdobyciu wymarzonej pracy, a nie tylko formą „zaliczenia”.

Spomlek uruchamia program płatnych praktyk studenckich

Dla kogo praktyki w Spomleku?

Naszą ofertę płatnych praktyk kierujemy do studentów III i IV roku studiów na kierunkach: automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i pokrewne. Zapraszamy do odbycia praktyk w naszych 4 oddziałach: Radzyń Podlaski i Parczew (woj. lubelskie), Chojnice (woj. Pomorskie) i Młynary (woj. Warmińsko-mazurskie). U nas poznasz pracę ze sterownikami programowalnymi firm Siemens oraz Emerson, zagadnienia z diagnostyki i pracy w sieciach rozproszonych Profinet i Modbus, a także zasady pracy układów pneumatycznych i inne obszary związane z pracą nowoczesnych urządzeń - mówi Paweł Gaca, Prezes Zarządu.

Studenci zdobędą doświadczenie zawodowe w firmie, w której największą wartością buduje załoga.

Miliard złotych przychodu Spomleku

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek to ponad 100 letnie tradycje serowarskie na ziemiach Lubelszczyzny, ponad 780 miejsc pracy, 1 mld zł przychodu. Spomlek jest producentem sera żółtego oraz produktów proszkowanych, specjalistycznych tj. koncentrat i izolat białek serwatkowych.

To firma, która przywiązuje wielką wagę do rozwoju zawodowego pracowników, dbając o to, aby to miejsce pracy przynosiło im radość, satysfakcję i możliwość samodoskonalenia. Angażuje się również w sprawy społeczne inicjując i wspierając szereg działań charytatywnych, jednocześnie stawia na aspekty ekologiczne i gospodarkę obiegu zamkniętego, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle istotne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl