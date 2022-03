Spomlek włącza się w pomoc dla Ukrainy

Z potrzeby serca, z zaangażowania w inicjatywy społeczne, z chęci pomocy tym najbardziej potrzebującym oraz w solidarności z naszymi sąsiadami – z Ukrainą, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek włączyła się w pomoc dla Ukraińców.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 09-03-2022, 10:38

Spomlek włącza się w pomoc dla Ukrainy - mówi Paweł Gaca

Firma z Radzynia Podlaskiego od lat eksportuje sery na Ukrainę. Zbudowała tam markę, pozycję i niezawodne kontakty. Radamer, salami czy gouda pod marką Serenada i Spomlek znalazły konsumentów na Wschodzie zdobywając zaufanie klientów. Dzisiaj, ci klienci potrzebują pomocy, dlatego Spomlek pierwsze działania skierował w kierunku kontrahentów ofiarując im ją.

Pomoc dwukierunkowa

- Postanowiliśmy działać dwukierunkowo. W pierwszej kolejności odpowiedzieliśmy na konkretne potrzeby klienta z Ukrainy, który zwrócił się do nas z prośbą o pomoc. Transport środków medycznych, opatrunkowych, leków oraz baterii, power banków, sera etc. został dostarczony w głąb Ukrainy. Kolejna dostawa szykowana jest w najbliższych dniach. Nasze działania skierowaliśmy również w stronę pomocy poszczególnym rodzinom w rejonach, gdzie mamy swoje zakłady: Radzyń Podlaski, Parczew, Młynary i Chojnice. Nasza załoga tworząc wolontariat pracowniczy działa w środowisku lokalnym organizując niezbędne rzeczy zarówno dla rodzin, które trafiły do lokalnych instytucji, ale również do domów prywatnych. W akcję pomocy zaangażowali się rolnicy i pracownicy hojnie wspierając działania charytatywne - mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Działania długofalowe

Spomlek otwarcie mówi, że dotychczasowa pomoc na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy to początek drogi, którą firma chce podążać. - Mamy świadomość, że emocje opadną, zaangażowanie będzie mniejsze, a pomoc nadal niezbędna. Dlatego planujemy działania długofalowo i spokojnie - dodaje Gaca.