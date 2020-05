Spomlek wprowadza nowe formaty serów

- Radykalnym zmianom w obecnym czasie uległa struktura sprzedaży. Mam tu na myśli przesunięcie handlu z tzw. lady tradycyjnej (serów w blokach krojonych przez ekspedientki) w stronę serów plastrowanych i w kawałku. Wynika to z poczucia bezpieczeństwa oraz większego zainteresowania zakupami e-commerce, które oferuje coraz więcej sklepów - mówi Edward Bajko, Prezes Zarządu SM Spomlek.

W ofercie Mleczarni Spomlek dostępne są sery Serenada w kawałku 400 g (Gouda, Masdam, ser Mleczny, Salami, Salami z przyprawami). Ten format, który do niedawna nie był zbyt popularnym, dzisiaj rośnie w siłę. Część konsumentów przyzwyczajonych do zakupu sera w ladzie tradycyjnej, dzisiaj wybiera właśnie ser w kawałku. Marka Serenada oferuje ser Radamer, Salami, Salami z przyprawami, Goudę w plastrach w opakowaniach niemalże dwukrotnie większych – 250 g. Są to porcje w wygodnym opakowaniu typu koperta, które po otwarciu długo zachowują swoją świeżość. Dodatkowo dostępne są sery w opakowaniu kilogramowym: Salami, Gouda i Masdam od Serenady.