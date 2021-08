Spomlek współsfinansował karetkę pogotowia

W środę 18 sierpnia odbyło się przekazanie dla radzyńskiego szpitala karetki pogotowia w połowie sfinansowanej przez Spomlek. To wspaniały gest Rady Nadzorczej dla mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 19-08-2021, 19:55

Spomlek współsfinansował karetkę pogotowia

Prezes Edward Bajko oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski przekazali kluczyki do ambulansu dyrekcji szpitala, straż pożarna „ochrzciła” karetkę wodą, zaś goście mieli okazję zobaczyć jej wyposażenie.

Spomlek przekazał na ten cel 200 tys. zł, zaś drugą połowę sfinansowało Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim oraz wszystkie gminy z powiatu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Chyba nikt nie ma wątpliwości, że służba zdrowia musi być zdrowa, ale do tego potrzebne są pieniądze. Wiem, że samorządy mają wiele innych zadań i priorytetów i tych pieniędzy wiecznie brakuje. Dlatego odpowiedzialny biznes przynajmniej w części stara się pomóc. My też jako Spomlek widzimy taką rolę. Jesteśmy jedną z największych firm w regionie. Rozumieją to również nasi właściciele – rolnicy. To właśnie oni – reprezentowani przez Radę Nadzorczą bez wahania podjęli decyzję o tym, że Spomlek sfinansuje połowę kosztów zakupu karetki, jeśli drugą połowę sfinansują samorządy. Cieszę się z tej inicjatywy. My pomagamy w wielu różnych sprawach, wspieramy wiele inicjatyw oczywiście na miarę swoich możliwości finansowych. Karetka jest symbolem naszego udziału w życiu powiatu radzyńskiego - powiedział Edward Bajko, Prezes Spomleku podczas oficjalnego przekazania karetki pogotowia dla radzyńskiego szpitala.