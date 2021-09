Spomlek wydał książkę

Jubileusz 50-lecia powstania zakładu mleczarskiego Spółdzielczej Mleczarni Spomlek przy ul. Kleeberga w Radzyniu Podlaskim stał się okazją do podsumowania działalności firmy, zebrania w jednym miejscu wspomnień pracowników, inwestycji poczynionych przez lata, wydarzeń oraz produktów i tych obecnych i tych, które zostały już tylko we wspomnieniach. Wydana została książka „Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek. Ludzie. Historia. Wydarzenia”.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-09-2021, 12:57

Spomlek wydał książkę o historii firmy

Spomlek to firma, której historia jest bardzo bogata. Spomlek to ludzie, którzy od pokoleń tworzą tą firmę. Spomlek to również bogate portfolio serów żółtych, które codziennie goszczą na stołach konsumentów nie tylko w Polsce, ale również w różnych zakątkach świata.

Historia spółdzielni

- Chcieliśmy to wszystko opowiedzieć, pokazać na wyjątkowych fotografiach, żeby czas nie zabrał nam tej wspaniałej historii Spółdzielni. Album jest zwieńczeniem pracy kilku pokoleń pracowników i dostawców mleka. To dla nich i o nich jest ta książka. Spomlek to mleczarnia, która jest pionierem na wielu płaszczyznach. Ser Radamer – pierwszy polski ser z oczkami. Serenada- pierwsza marka serów żółtych, izolat białek serwatkowych WPI – pierwszy polski produkt, sery długodojrzewające Skarby Serowara – pierwsze na rynku rodzimym takie sery czy w końcu najnowsze „dziecko” Spółdzielni - restauracja Bursztynowa w Warszawie. Spomlek angażuje się w mnóstwo działań społecznych oraz prośrodowiskowych. Dba o dostawców mleka i rozwój ich gospodarstw. Te wszystkie działania i codzienna praca ponad 2000 pracowników i rolników skłoniła nas do napisania tej publikacji – mówi autorka książki Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Ta książka nie jest suchą kroniką ułożonych chronologicznie wydarzeń. Ta książka jest o ludziach z historią w tle. Historia naszej spółdzielni tworzona jest dalej każdego dnia. Wierzę, że za kolejne 50 lat ktoś uzna, że to, co robimy dzisiaj, było ważne – czytamy słowa Prezesa firmy Edwarda Bajko we wstępie do książki.

Album

Album wydany jest w twardej oprawie, format A4, liczy 260 stron. Podzielony jest na siedem rozdziałów, w których zawarta jest historia Spółdzielni od 1909 roku do roku 2021. Można przeczytać o historii produktów mlecznych, ich rozwoju i zmianach. Jest rozdział poświęcony dostawcom mleka i działaniom na kanwie społecznej odpowiedzialności biznesu. To album pełen ciekawych wspomnień ludzi, którzy tworzyli lub nadal tworzą historię Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.