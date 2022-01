Spomlek wypłaca dodatek członkowski

Zarząd Spółdzielczej Mleczarni Spomlek podjął decyzję o wypłatach „dodatku członkowskiego” dla udziałowców: pracowników i dostawców mleka. Uzależniony będzie od wielkości indywidualnego kapitału, który mają na kontach członkowie spółdzielni.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-01-2022, 13:22

Spomlek wypłaca dodatek członkowski - mówi wiceprezes Paweł Gaca

Fundusz udziałowy jest jednym z głównych elementów spółdzielni. Tworzy się z wpłat członków spółdzielni, w przypadku spółdzielni mleczarskich z potrąceń za mleko oraz z pensji pracowników – udziałowców. Dodatkowo zasilany jest z nadwyżki bilansowej. Podlega zwrotowi w chwili wystąpienia członka ze spółdzielni. Jest to jeden z podstawowych źródeł finansowania majątku spółdzielni.

Wypłaty ze funduszy udziałowych

- Potrącenia na Fundusz udziałowy budzą kontrowersje, szczególnie w czasach, kiedy spółdzielczość nie jest już tak cenioną formą działalności, jak dawniej. Postanowiliśmy więc chociaż w części zrekompensować niezadowolenie. Co kwartał będziemy wypłacać dostawcom i pracownikom 1% od środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków. 4% rocznie to więcej niż aktualne oprocentowanie lokat bankowych. Członkowie - dostawcy mleka dostaną te pieniądze w formie dodatku do ceny mleka, a członkowie - pracownicy w formie dodatkowego dochodu. Mamy nadzieję, że pozwoli to inaczej spojrzeć na pieniądze zgromadzone na Funduszu udziałowym. – mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pierwsze wypłaty już w styczniu

Rozwiązanie zaproponowane przez Zarząd Mleczarni Spomlek członkowie przyjęli z zadowoleniem. W obecnej sytuacji wysokiej inflacji, podwyżek i rosnących kosztów prowadzenia gospodarstw rolnych, dodatkowe pieniądze będą nieocenionym wsparciem. Pierwsze wypłaty „dodatku członkowskiego” już w styczniu.