Jak dowiedział się serwis portalspożywczy.pl, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek z Radzynia Podlaskiego wystąpiła z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Spomlek wystąpił z KZSM

Wola właścicieli Spomleku

Taka była wola właścicieli na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielczej Mleczarni Spomlek - komentuje Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego to jeden z największych polskich producentów sera żółtego. Mleczarnia Spomlek posiada cztery zakłady produkcyjne: w Radzyniu Podlaskim, Parczewie, Chojnicach i Młynarach. To spółdzielnia należąca do ponad 1700 udziałowców, wśród których 1200 osób to rolnicy – dostawcy mleka, a ponad 400 to pracownicy spółdzielni.

